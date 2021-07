Cu ce se ocupă Larisa Drăgulescu la 14 ani de la divorțul de gimnast. „Mi-am cumpărat șase locuințe”

Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, s-a căsătorit a doua oară recent. Mama a doi copii, aceasta nu și-l mai dorește pe al treilea. E preocupată în special de viața ei profesională.

„Acum vreau să mă ocup de copiii mei, de imaginea mea, de afacerile mele, am alte priorități. Mi-am cumpărat șase locuințe: am trei apartamente și trei case. Două le-am achiziționat după nuntă, dar sunt doar ale mele.

Larisa Drăgulescu și soțul

Înainte de a mă căsători, am făcut cu soțul meu contract prenupțial. După căsătorie, am fost iar la notar ca să fac alt contract prenupțial, că nu are niciun drept asupra bunurilor mele. Însă notarul mi-a zis că este legal să așteptăm opt luni de la căsătorie și apoi să facem alt contract prenupțial. Soțul meu are și el, în Germania, bunurile lui, plus o casă în Botoșani de la mama sa”, a mărturisit Larisa Drăgulescu pentru playtech.ro.

Aceasta a dezvăluit că a lucrat trei ani în Dubai, apoi în Germania, iar acum a revenit în țară.

„Am fost playmate pentru revista Playboy România, chiar ultimul model al revistei la noi în țară. Acesta a fost încă un vis împlit. Mi-am dorit să apar în revista cu cele mai sexy și frumoase femei din lume, încă de pe vremea când eram căsătorită cu Marian.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Familia mea întotdeauna m-a susținut în toate deciziile mele așa că imaginează-ți că au fost foarte mândri de mine și au dat năvală să își achiziționeze revista. Din momentul acela, am pozat nud în mai multe colaborări, iar în noul meu proiect fanii mei au posibilitatea să își achiziționeze imagini sau video-uri nud cu mine, contra cost”, a declarat Larisa pentru aceeași sursă.

Larisa are doi copii cu Marian Drăgulescu

Larisa și Marian Drăgulescu au fost căsătoriți și au doi copii împreună. Cei doi au divorțat cu scandal, sportivul recunoscând că a fost violent cu soția lui. În prezent, cei doi au o relație foarte bună.

