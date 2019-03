„Fratele meu, Lucian Viziru, este antrenor de tenis profesionist. Pe el nu îl mai interesează viața publică. Nu înțeleg, dar apreciez ce face. E ceva foarte greu la vârsta lui… a dat dovadă de curaj, a luat-o de la zero”, a mărturisit Augustin Viziru la TV.



Actorul a povestit, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro Tv, în ce perioadă de timp s-a îngrășat 20 de kilograme. „Când am ieșit din fermă (n.r. emisiunea de televiziune „Ferma vedetelor”, la care a fost concurent în primul sezon), eu mă îngrășasem vreo 7-8 kilograme. Dar de atunci am mai luat 12. Deci, în total, am luat vreo 20 de kilograme. Am luat kilogramele astea într-un an și un pic”, a explicat el.

