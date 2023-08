Florin Busuioc are două fete din căsnicia cu Liliana, pe Natalie și Catinca. Fata cea mare a prezentatorului de la PRO TV este studentă din anul 2022 la Universitatea Politehnica din București și a terminat Colegiul Național Bilingv George Coșbuc. Chiar dată tatăl ei este celebru, Natalie preferă să fie discretă și stă departe de lumina reflectoarelor. Nu același lucru putem spune și despre iubitul ei.

Fata cea mare a lui Florin Busuioc este într-o relație cu Teo Ioniță, un tânăr comediant, care a făcut parte din echipa lui Cătălin Bordea în emisiunea „România are Roast”, difuzată la Antena 1.

Cunoscutul comediant a fost cel care a confirmat relația pe care o are cu Natalie Busuioc. Potrivit cancan.ro, în timpul recentului său număr de stand-up, realizat pe scena clubului The Fool (patronat de Cătălin Bordea și Micutzu), Teo Ioniță a vorbit despre iubita lui și tatăl ei celebru.

„Hai să vă zic de gagică-mea! Gagică-mea e o femeie foarte mișto. Are ce n-am avut eu niciodată. Și anume, un tată! Are un tată care o susține în tot ceea ce face. Tatăl ei e Florin Busuioc, Busu de la Meteo. Și e pe bune asta. Și se vede în tot ceea ce face: E o fată devreme acasă, instabilă ca vremea și, de fiecare dată când mă cert cu ea, plouă afară. Cred că vorbește cu tac-su: «Tată, dă-le ploaie la săraci!». Și tăticu le dă, imediat bagă ciclonul. Tot fiind cu gagică-mea, am început să dezvolt o relație și cu taică-su. Am început să fim prieteni”.

Florin Busuioc nu este un tată strict

Recent, într-un interviu pentru Click!, Florin Busuioc vorbea cu multă mândrie despre fiica sa cea mare. Spunea că Natalie este foarte talentată și că este pasionată de teatru, însă nu știe dacă va studia în acest domeniu.

„A moștenit foarte mult talent, sper eu. Nu va face teatru sau actorie, nu vrea să facă asta. Fata mai mică ar vrea să facă actorie, Natalie nu vrea, dar e talentată. Cântă la pian, îi plac foarte mult și teatrul și filmul, e pasionată de lucrurile acestea, dar nu cred că va face o carieră în domeniu”.

Prezentatorul de la PRO TV nu este un tată strict, astfel că fetele sale au parte de libertate. Chiar dacă nu au prea multe restricții, fetele lui Florin Busuioc sunt foarte cuminți și își ascultă părinții.

„Nu au restricții, dar ele știu că buna cuviință este să vină la ore decente acasă. Cea mică nu ne face probleme, are doar 13 ani, iar cea mare, nici ea nu ne-a creat vreo problemă. Sunt un tată fericit!”.

Florin Busuioc mai are un băiat din prima căsnicie. Povestea a început în anul 1991, când vedeta de la PRO TV a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Marieta, o asistentă medicală din Târgu Mureș. Aceasta i-a dăruit un fiu, acum în vârstă de 31 de ani. După ce actorul a fost transferat la București și a început să stea tot mai departe de familie, relația cu Marieta s-a răcit, iar acum 13 ani, cei doi au divorțat, Florin Busuioc jr rămânând alături de mama lui, la Târgu Mureș.

