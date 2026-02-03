Sportivul a mărturisit că fiica l-a moștenit. Vanessa și-a dorit să fie medic sau model, dar mai apoi s-a îndreptat către magistratură.

„Vanessa cred că mă moștenește total, nu a trebuit să învețe ea, s-a descurcat fără să învețe. Mă sunau băieții (…) Asta este satisfacția oricărui părinte”, a declarat Leonard Doroftei, la Știrile Antena Stars.

Monica Doroftei spune că nu a făcut diferență între copii, însă și-a dorit să o protejeze mai mult pe fiica ei. Soția sportivului își descrie fata ca fiind o fire puternică și independentă.

„Nu prea a mers ea la meciuri (…) Se simte foarte sigură pe ea și îl moștenește foarte mult pe tatăl ei (…) Eu nu simt neapărat că nu fac diferență, doar că, într-adevăr, o protejez mai mult. Simt nevoia să fiu mai protectivă. Pare firavă, dar e foarte puternică și independentă”, a spus Monica Doroftei.

Vanessa s-a întors recent în România după mai mulți ani petrecuți în Canada, unde nu s-a adaptat și a stat mai mult în casă. Leonard Doroftei a mărturisit că fiica sa nu a găsit atracția vieții în străinătate, însă revenirea în țară îi priește, iar tânăra pare mai fericită ca niciodată. „Vanessa, crede-mă, ea cinci ani de zile nu a ieșit din casă, adică doar cu noi, a zis la un moment dat: «Stop nu mai vreau cu voi, stop!​», s-a plictisit de noi.

Fiecare vacanță și-a petrecut-o în România, pe perioada liberă pe care a avut-o venea în România, ea a fost cea mai afectată. Ea termină colegiul de acolo, cum au ei regulile lor, îți dai seama, să înveți limbă nouă, cum a fost franceza, greu pentru ea, și a răzbit. Prima dată a zis că vrea medicină, să vedem cum intră la medicină, ea o să vină doar cu notele, diploma iese mult mai târziu, astea sunt regulile lor în Canada”, spunea Leonard Doroftei, despre unica sa fiică, potrivit iamsport.ro.

