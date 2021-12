Mara Bănică trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste, însă nu se știu foarte multe detalii despre soțul ei. Jurnalista a preferat să-l țină departe de ochii curioșilor pe cel care urmează să o facă din nou mămică. Cel mai probabil acesta nu își dorește să devină persoană publică, astfel că stă cât mai retras de camerele foto.

Poate că mulți s-au întrebat cu ce se ocupă soțul Marei Bănică și iată că răspunsul a venit chiar din partea jurnalistei. Cei doi au o relație asumată și se văd destul de rar, pentru că bărbatul conduce o multinațională în Germania și este nevoit să fie mai mereu plecat.

„Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. El e foarte încântat de faptul că o să devină tată. Vedem fetița la ecograf și e foarte fericit, zici că a făcut-o el cu el, este copie unu la unu, dar fetele seamănă cu tații. Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult. În primul rând e ajutorul acesta moral și în al doilea rând, el e un sprijin real pentru mine, nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă el în perioada asta nu e în țară.

Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar momentan asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept. În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat am discutat să nasc în Germania, dar, din cauza pandemiei, au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară, la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine”, a spus Mara Bănică pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mara Bănică nu vrea bonă pentru copii

Jurnalista a refuzat atunci când soțul ei i-a propus să angajeze o bonă filipineză. Mara Bănică consideră că se poate descurca singură cu creșterea copiilor. De curând, cei doi și-au achiziționat un teren, unde au început construcția unei casei. Mara Bănică și soțul ei au nevoie de mai mult spațiu acum că va veni și fiica lor pe lume.

„Soțul meu voia să luăm o bonă filipineză, eu nu am fost de acord. După mi-a spus să luăm o bonă, dar să aibă 22 de ani, n-am fost de acord nici cu asta (n.r. – râde). N-am avut nici la Dima și, deocamdată, eu stând acasă, cred că mă voi descurca. Și, cu ajutorul lui, cred că vom fi ok o perioadă, dar, dacă nu o să mai pot, până la urmă o să luăm pe cineva. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am aflat că sunt însărcinată a fost să schimbăm casa. Ne-am luat un teren și ne-am apucat de construcție, ca să ne mutăm cât mai repede anul viitor. Atunci am să decid dacă o să iau pe cineva sau nu. Eu aș lua la copil o guvernantă, care era ca un profesor pentru copil, îl învăța limbi străine, maniere”, a povestit Mara Bănică pentru sursa mai sus menționată.

Citeşte şi:

Laurențiu Reghecampf, despre relația cu băieții săi. Ce regrete are antrenorul: „Sunt anumite momente pe care le-aș șterge”

Cleopatra Stratan, mesaj pentru cei care au criticat-o că s-a căsătorit la 18 ani: „Cică suntem «cel mai grăbit cuplu»”

Viviana Sposub, în conflict cu rivalele ei de la „Bravo, ai stil!”. Ce acuze i-au adus: „Am fost găsită vinovată”

PARTENERI - GSP.RO Cum arată noua afacere a lui Gigi Becali: „Vom face sute de milioane de euro!” » Au apărut primele imagini

Playtech.ro BOMBĂ! Nuțu Cămătaru, relație șocantă cu Nicoleta Luciu: 'A fost și pe la Sile și...'

Observatornews.ro Filmul unei crime înfiorătoare: Doi studenţi la Medicină, ucişi şi incendiaţi în vila de lux în care abia se mutaseră cu chirie

HOROSCOP Horoscop 12 decembrie 2021. Leii trebuie să se lase în voia dorinței de a adera la idei superioare celor pe care le-au susținut

Știrileprotv.ro Misterul celei mai singuratice case din lume, construită într-o stâncă din munții Italiei. Ce rol a avut

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Tommy Hilfiger Live Shopping: shopping online la următorul nivel