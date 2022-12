Când vine vorba despre viața sa personală, Andreea Mantea este foarte discretă. De 1 an și 7 luni ea este singură și este foarte fericită acum. Ultima relație, care a durat aproximativ 5 ani, a foost una foarte discretă, iar vedeta nu i-a arătat niciodată chipul partenerului. În momentul de față, nu există niciun bărbat special în viața Andreei Mantea.

„Nu! (n.r. dacă iubește pe cineva) Îmi iubesc copilul, îmi iubesc mama, îmi iubesc tatăl, sora, îmi iubesc prietenii, îmi iubesc colegii, mă iubesc pe mine.

Am trăit prea mult timp căutând la alții și nu m-am uitat la mine. Nu este niciodată târziu să te descoperi. Tu crezi că cei care ne privesc acum se cunosc 100%? Tu te cunoști pe tine 100%? Am ales, după foarte mulți ani, să îi las pe ceilalți și să mă concentrez pe mine.

Sunt lucruri pe care eu nu le-am făcut pentru mine. Cred că acum sunt cea mai fericită. Îmi e greu să exprim în cuvinte fericirea pe care am simțit-o în prima noapte în care eu am dormit singură, fără…

Când m-am văzut în patul ăla, singură, eu cu mine, am fost cea mai fericită de pe pământ, atât de mult îmi doream să fiu singură, pentru că nu mai puteam, pentru că o relație toxică te omoară cu totul, te stinge pe tine ca om”, a povestit Andreea Mantea, potrivit Kanal D.

„Eu nu am fost în nicio relație toxică, până la ultima”

Prezentatoarea show-ului „Casa iubirii” a povestit că a fost într-o relație toxică, iar asta a determinat-o să fie singură o perioadă.

„Dacă ești în relația nepotrivită, în relația nefericită… Eu nu am fost în nicio relație toxică, până la ultima. Sunt fericită eu. A te îndrăgosti e una, a iubi e alta. Din punctul meu de vedere, o relație este atunci când cei doi se reîndrăgostesc unul de celălalt, aproape în fiecare zi.

Să nu fie limite, să nu fie «n-ai voie, nu poți, de ce», să nu fie o critică, să nu fie o ceartă continuă, un reproș continuu, să nu fie obositor”.

Întrebată ce înseamnă o relație toxică, Andreea Mantea a detaliat: „Unul dintre parteneri îl stinge pe celălalt, noi suntem energie. Dacă tu îmi spui mie că nu sunt bună de nimic, că nu sunt în stare, că nu pot și, în continuu, ai ceva rău să-mi spui, în continuu tu îmi faci mie rău glumind cu altele, și eu, de când mă trezesc, sunt în continuu supărată, atunci de ce facem?”, a mai declarat aceasta.

Cum a aflat Andreea Mantea că a fost înșelată

Prezentatoarea de la Kanal D și-a deschis sufletul în fața lui Adiță Voicu și a povestit cum a aflat că este înșelată. Andreea Mantea recunoaște că a fost o lovitură extrem de dureroasă pentru ea și a suferit când a aflat.

„Am și auzit, am și văzut, am văzut și în mesaje.

Doar am auzit, asta a fost cel mai dur, asta, pe mine, m-a îngenuncheat. Plăcerea simțită (n.r. ce a auzit). Noi râdem și glumim acum, că am trecut peste ele.

Eu nu mai auzeam, nu mai vedeam, mi-a amorțit tot corpul, am căzut din picioare, îmi curgeau lacrimile fără să îmi dau seama, nu mai aveam aer, am luat-o pe alte…

Au trecut. Să plâng după așa ceva?”, a mărturisit prezentatoarea.

Andreea Mantea se dedică în totalitate fiului ei, David

David, fiul Andreei Mantea și Cristian Mitrea, este un copil extrem de sensibil și inteligent. Vedeta de la Kanal D se dedică în totalitate creșterii băiețelului și el este prioritatea ei.

„În acest moment, copilul meu, eu fiind o mamă singură, copilul meu are nevoie de mine, de două ori. Și are nevoie de mine maxim, pentru că se dezvoltă și are nevoie de mine să fiu și stâlp, să fiu și iubire, să fiu și căldură, să fiu și o palmă atunci când e nevoie, să fiu de toate și să trec așa, de la una la alta, de la una la alta.

Pe asta vreau să mă concentrez acum, pentru că el este singurul bărbat care are voie să mă rănească, ca să zic așa. El este singurul care are voie. În rest, nu am de ce să stau să accept din partea nimănui nimic.

Este (n.r. un «mini Mantea »). Chiar zilele trecute vorbeam și mă gândeam «Doamne, dar mă copiază? El, totuși, nu m-a văzut făcând asta, deci de ce face asta?», că nu înțelegeam.

Eu, când merg la film, sunt genul de om care râde când nu râde nimeni. El nu a fost cu mine la filme de oameni mari, deci nu știe cum reacționez eu când mă uit la un film… este identic.

Da, are, are (n.r. sensibilitatea ei). Cred că am arătat doar lucrurile astea mai sensibile ale lui și lumea, cumva, îl vede alfel. Cred că ar fi trebuit să arăt și nenorociri”, a mai povestit Andreea Mantea.

