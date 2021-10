Nimeni nu a știut prin ce suferință a trecut Bianca Brad, nici măcar mama ei. Vedeta a trecut singură prin boală și nu a vrut să spună nimănui despre problemele de sănătate pe care le avea. Timp de 6 ani, Bianca Brad a mers singură la terapie, a făcut tratamente și perfuzii.

În cadrul unui interviu, actrița a povestit cum a aflat că are cancer. Bianca Brad s-a trezit cu dureri insuportabile la sâni și a mers destul de târziu la medic, unde a primit diagnosticul crunt.

„A fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac.

Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome…

Am făcut întâi o ecografie, după aceea o mamografie, apoi un RMN, dar diagnosticul era deja clar. Eu am vrut atunci să aplic tratamentul clasic: chimioterapie-operaţie-chimioterapie, radioterapie etc. Era fix în perioada în care Angelina Jolie s-a hotărât să-şi facă dubla mastectomie şi histerectomie, dar ea avea în gene predispoziţie spre aşa ceva. Iar eu, probabil şi sub influenţa unei asemenea ştiri, eram hotărâtă să fac mastectomie şi, în ignoranţa mea, l-am întrebat pe medic: „Când mă operaţi? Săptămâna viitoare?”

Medicul mi-a dat numărul unui specialist ca să merg să stabilesc planul de chimioterapie. Interesant este că asta se întâmpla pe 21 mai, de ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, care s-a dovedit a fi unul dintre acele semne divine pe care le-am primit de-a lungul timpului”, a povestit Bianca pentru OK! Magazine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Bianca Brad a fost operată de cancer

Actrița a mărturisit că a fost operată pe 8 aprilie, iar acum se simte foarte bine. Bianca Brad a trecut singură prin toată această suferință, pentru că a vrut să-și protejeze familia.

„Am fost operată pe 8 aprilie cu reconstrucție imediată. Acum sunt foarte bine. Nu mă mai interesează ce spune lumea, că o să revină cancerul. Important e să lași frica în voia lui Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, frica nu are loc. Încercările ne sunt date în viață spre binele nostru. Și eu am fost revoltată. Întâi am zis că mi-a luat fetița. În 2013 am avut alt șoc, de la care mi s-a tras această boală. Dar am reușit s-o înving numai cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai mărturisit Bianca Brad, la Prima TV.



Citeşte şi:

Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus. Câți bani are de recuperat: „M-a făcut asasină peste tot”

Ce spune Julia Chelaru despre Andreea Bănică, fosta ei colegă din trupa „Exotic”. „Era tăioasă la limbă. Puțin sarcasm, puțin venin”

Teo Trandafir, despre retragerea din televiziune. Cât mai stă la Kanal D: „Aștept să văd dacă mă angajează altul”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Simona Halep, adevărul despre problemele din căsnicia cu Toni Iuruc. Sportiva a răbufnit

Observatornews.ro "Ce nenorocire! Era pâinea lui Dumnezeu!" Un tânăr din Argeş şi-a ucis tatăl, după care a sunat la 112 şi şi-a anunţat crima

HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2021. Taurii sunt pe drumul cel bun în relațiile importante, dar ar putea să nu vadă acest lucru

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!