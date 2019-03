Cum a ajuns Andreea Marin la „Surprize, surprize”. „O văzuse într-un jurnal, i-a plăcut și a cerut mai multe informații despre ea”

Dana Mladin este una dintre tinerele pe care Titus Munteanu le-a adus în centrul atenției în anii de după Revoluție, în cadrul show-ului Școala Vedetelor. După experiența de la Școala Vedetelor, Dana Mladin a dispărut din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, este foarte activă în lumea televiziunii, fiind producătoarea unor emisiuni de mare succes, precum „Surprize, Surpize„, „Next Star”, „Plasa de Stele” și multe altele.

Într-un interviu pentru life.ro, Dana Mladin și-a amintit de vremurile când era producător la show-ul „Surprize, surprize”.



„Lazarov venise la TVR cu niște formate și căuta oameni. Atunci Titus m-a recomandat și pe mine. Ne-a strâns pe toți, am discutat, apoi am mers la Madrid, unde am văzut niște emisii. Iar la el acasă, nu am să uit niciodată, am mâncat cele mai bune trufe. Și acum îmi amintesc de ele.

Din tot ce văzusem mi-a plăcut formatul Surprize, surprize. Și i-am spus asta. Iar când ne-am întors în țară m-a anunțat că sunt director de program la această emisiune.

Director de program este un fel de producător general. O funcție foarte importantă, desigur, câtă vreme eu aveam 25 sau 26 de ani. Inițial m-am panicat, dar ulterior mi-am dat seama ce curaj a avut să ia o începătoare și să îi dea pe mână o producție mamut”, și-a amintit ea.

Dana Mladin a povestit, printre altele, cum a fost aleasă Andreea Marin să prezinte formatul respectiv.

„Valeriu Lazarov o văzuse într-un jurnal, i-a plăcut și a cerut mai multe informații despre ea. Atunci am găsit niște imagini cu ea de la Iași, unde prezentase o emisiune pentru copii.

Andreea era mai tânără decât celelalte prezentatoare ale formatelor din afară. În Spania, de pildă, prezentatoarea avea vreo 40 de ani și era jurnalist cu experiență. În vreme ce Andreea avea în jur de 20 de ani. Dar ea a fost extrem de tenace, disciplinată, extrem de atentă la scenariu și la desfășurarea lui, implicată la repetiții și a reușit”, a spus Dana Mladin.

