Adela Popescu va prezenta alături de Cabral show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, astfel că șefii de la PRO TV au fost nevoiți să găsească pe altcineva pentru „Vorbește lumea”. După ce a fost la casting, Emily Burghelea s-a încadrat în cerințele producătorilor.

„Am primit un telefon și mi s-a spus că ar vrea să avem o discuție, poate facem ceva împreună. Nu știam nimic sigur și nu am știut nimic concret până aproape să ajung în ultima rundă de castinguri. Acolo mi s-a spus exact despre ce este vorba în proporție de 100%, până atunci lucrurile erau secrete, nu se știa ce se întâmplă”, a povestit aceasta pentru ego.ro.

Înainte de a veni la cârma emisiunii, Emily a primit sfaturi de la Shurubel, Bogdan, dar și de la Adela Popescu.

„Shurubel, îmi place de Shurubel. De fiecare dată face glume superbune. Când am mai venit cu «Iubitul lui Emily» (îi spune după numele contului pe care acesta îl are pe Instagram) pe aici, de fiecare dată rămâneam să vorbim și râdeam. E foarte tare Shurubel. Și Bogdan, de asemenea, m-am înțeles bine și cu el. Sunt amândoi superbăieți și Adela, la fel. S-au cernut oamenii aici. Toți mi se pare că sunt scoși din rai. Am pus acum un story, am filmat puțin ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat. Toți sunt fericiți, se vede pe fața lor. Este o energie bună aici, sper să reușim să o transmitem și celor de acasă”, a spus noua prezentatoare de la PRO TV.

„Live-ul te consumă, așa se spune”

„Adela mi-a spus că și ea are bebelușul mic, aproape de aceeași vârstă cu Amedeuța. Mi-a zis: O să vezi tu. Shurubel mi-a zis: Să rămâi mereu la fel, să ai de fiecare dată aceeași energie bună, pe care o transmiți. Să nu te schimbi deloc. Bogdan mi-a spus: O să te descurci, o să fii tare, tu ești cea mai mică din grup. Au fost foarte drăguți și sper că se relaxează în această vacanță de care toți aveau, cu siguranță, nevoie. Live-ul te consumă, așa se spune”, a continuat aceasta.

Emily și-a dus fetița la creșă

Pentru a putea face față programului încărcat, Emily Burghelea a luat decizia de a o duce pe fiica ei la creșă.

„În prima zi de creșă am fost cu ea, am stat o oră cu doamna educatoare în clasă. Clasa este supertare, Montessori, făcută toată cu lucruri joase, mici, au chiar și o chiuvetă foarte joasă. I-a plăcut foarte tare, a fost fascinată de toate jucăriile care erau acolo. Educatoarele îi spuneau de fiecare dată: Acum trebuie să le punem la loc. Fiecare lucru pe care îl iei, îl pui la loc. A fost foarte OK. A doua zi, a stat 20 de minute, noi am stat la ușa grădiniței. Apoi, 30 de minute, 40 de minute. Am crescut treptat, e un proces de mai lungă durată, mai ales dacă vrei ca și cel mic să se ducă cu drag la grădiniță. În general, în educația Montessori, sunt foarte atenți la detaliile de genul”, a povestit vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

