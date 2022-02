„Pe când eram Executive Chef la King David, s-a organizat o nuntă mare, cu peste 800 de persoane, în grădină. Printre invitați a fost și proprietarul Casa Vernescu. Așa a început dialogul, în 1994. După un an și jumătate de la primul nostru dialog, au deschis Casa Vernescu, iar eu am venit în vizită pentru trei zile. Au încercat să mă convingă oferindu-mi tot ce se putea la acele vremuri, însă eram puțin speriat de ce am găsit aici.

Totuși, în 1995, pe când se organiza prima nuntă la Casa Vernescu, am fost invitat și rugat să mă ocup de acest eveniment, întrucât trebuia să aibă un ecou răsunător. Am acceptat propunerea și am venit aici timp de patru zile, să organizez meniul pentru nunta unui australian. Când am venit, nu exista nimic. Am făcut o listă de materie primă înainte de a veni și am adus aproape tot din Israel. Am simțit atunci că piața era cu potențial mare, fiind destul de slab dezvoltată pe zona de gastronomie fină, iar pentru mine provocarea a fost imensă”, a declarat el.

De 10 ani e cunoscut publicului larg drept unul dintre cei mai buni bucătari de la noi. În mediul online, pe rețelele de socializare, are sute de fani, mulți îl apreciază și acest fapt îl bucură enorm.

„Îmi place să fiu înconjurat de oameni, despre asta este și mâncarea, de fapt. Am și în online o comunitate unită, oameni pasionați de bucătărie, curioși, care vor să afle cât mai multe lucruri. Cu drag, când îmi permite timpul, stau de vorbă cu ei și fac videouri unde le împărtășesc câteva lucruri din experiența mea.

Îmi face plăcere să fiu aproape de ei. Asta o să vedeți și la „MasterChef – le voi da sfaturi concurenților, le voi arăta tehnici care să-i ajute în bucătărie, dar depinde doar de ei dacă le vor pune în aplicare”, a mai spus el pentru revista VIVA!.

