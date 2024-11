„Aș merge pe ceva ce este sfânt: somnul. Opt ore noaptea de somn și, în al dolea rând, hidratarea, mai ales femeile la vârsta maturității, când nu prea mai ai acid hialuronic, se duce colagenul. Trebuie să venim cu tot felul de… nu neapărat artificii.

Dar trebuie să acordăm o atenție mai mare corpului, să fim atente la nevoile corpului, să suplinim cu tot ceea ce este nevoie. Și atunci tot ce înseamnă suplimente, minerale și vitamine să le oferim organismului nostru. Dar apa este sfântă. Trebuie să pornim cu hidratarea”, a spus Dana Săvuică pentru revista VIVA!

În cadrul interviului, Dana Săvuică a dezvăluit unde va petrece sărbătorile de iarnă anul acesta. „Crăciunul o să fie probabil acasă, în familie, pentru că așa îl fac de fiecare dată. De Revelion, am descoperit un loc foarte drăguț în București și are muzică din aceea de altădată și un vibe foarte bun și mi-ar plăcea să fac Revelionul acolo. Nicio destinație caldă de data asta. De data asta. Dar stai că vine luna ianuarie, vine ziua mea…”, a mai spus Dana Săvuică.

Cum a primit Dana Săvuică propunerea de a poza în Playboy

La sfârșitul anilor ’90, afișarea goliciunii era încă un subiect tabu în rândul românilor. Cu toate acestea, o româncă a avut însă curajul să spargă gheața și să pozeze nud pentru prima ediție locală a revistei Playboy.

„A fost ceva de bun augur pentru mine. Eu sunt Vărsător şi Vărsătorii sunt aventurieri, adică le place să intre în proiecte provocatoare, dar nu sunt nebuni, adică îşi folosesc foarte bine inteligenţa.

Am analizat pe toate părţile această apariţie a mea şi am considerat că va fi OK dacă lansez mesajul următor: eram la finalul carierei de model şi practic această apariţie a fost ca o odă, ca un tribut adus corpului, feminităţii şi frumuseţii mele, pentru că eu asta proiectam pe scenă ca manechin. Practic, a fost un fel de la revedere spus meseriei mele de model, urmând să deschid calea unei femei care îşi dorea o carieră în televiziune, un business.

Acesta a fost mesajul meu în Playboy. În plus, fiind prima româncă din această revistă, am intrat în analele showbizului românesc, e semnătura mea acolo. O dată eşti prima”, spunea Dana Săvuică despre experiența de a poza goală.

