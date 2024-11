TJ Miles, cunoscutul influencer și fost concurent la Survivor România, s-a confruntat cu o situație surprinzătoare în ziua alegerilor prezidențiale. Deși s-a prezentat la secția de votare hotărât să își exercite dreptul constituțional, președintele comisiei i-a interzis să voteze, motivând că acesta nu deține un buletin românesc. TJ Miles, cetățean român cu pașaport valabil, a încercat să explice situația, însă fără succes.

După un schimb de replici tensionate, influencerul a fost scos afară din secție, iar pentru a rezolva incidentul, a fost necesară intervenția poliției. Determinat să își apere dreptul, TJ Miles a contactat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care i-a confirmat că poate vota legal folosind pașaportul.

„Am votat la primărie. Fii atent. Să vă spun ce s-a întâmplat. Am venit aici și nu mi-a dat voie să votez la început. Mi-a spus că nu am voie să votez că nu am buletin. Le-am spus că eu sunt născut în România, eu am pașaport românesc și am voie să votez. Punct. Mi-a spus că nu am voie să votez și să plec. Zicea că așa e legea, vorbea președintele secției. A chemat și poliția, m-au scos afară cu forța. Ok, am înțeles. Am sunat la Autoritatea Electorală Permanentă. Am sunat polițiștii și eu au zis să sun la Autoritatea Electorală și că o să mă ajute ei, o să-mi spună dacă pot vota”, a povestit Tj Miles pe rețelele de socializare.

„Multe persoane în România nu se educă și merg după cum bate vântul”

Ulterior, acesta s-a întors la secția de votare, unde, în cele din urmă, și-a putut exercita dreptul. În postarea sa, el a încurajat oamenii să își exercite dreptul la vot, subliniind importanța implicării în procesul democratic. Potrivit lui TJ Miles, în alegerile anterioare nu au existat astfel de incidente.

„Eu am pașaport românesc, dar nu am buletin românesc. Eu sunt român prin naștere și am CNP. Când conduc pe stradă, eu nu am buletin sau permis românesc. Le am pe cele canadiane, iar permisul îl am internațional. Eu când mă prezint oriunde în țara asta mă prezint cu pașaportul. În trecut am mai votat cu pașaportul, dar acum nu m-au lăsat. Am sunat la Autoritatea Electorală și doamna de acolo mi-a spus că o las câteva minute, apoi m-a sunat. A fost foarte profi și mi-a zis că să merg înapoi în secție cu telefonul și să îl dau pe președintele secției. Același om care m-a dat afară și care se umflase orezul în el, acum s-a desumflat. Doamna de la Autoritatea Electorală i-a spus că este specificat în cartă și că eu am voie să votez. S-a uitat el panicat, dacă nu știi, află. Eu mă întorc și știu ce am de făcut. Multe persoane în România nu se educă și merg după cum bate vântul”, a mai spus influencerul.

