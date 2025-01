Chiar dacă vedetele încă nu au plecat să filmeze pentru Asia Express 2025, Antena 1 a anunțat deja care sunt concurenții care vor face parte din show. Iar numele sunt de-a dreptul surprinzătoare, cu Serghei Mizil și Mara Bănică formând una dintre echipe.

Printre concurenți se regăsește și Raluca Bădulescu, vedetă care merge la Asia Express 2025 alături de Florin Stamin, fostul ei soț alături de care are un băiat.

Nu s-ar fi văzut alături de altcineva în show

Într-un interviu pe care l-a oferit în Cancan, vedeta a dezvăluit cum a ajuns să participe în show-ul de la Antena 1 alături de fostul soț.

„În mod evident, alegerea mea ca pereche pentru Asia Express nu putea fi decât Florin, fostul meu soț, care îmi este cel mai bun prieten. Am fost căsătoriți timp de 15 ani, suntem divorțați de 3 ani, însă păstrăm aceeași prietenie apropiată. Suntem împreună într-o mare familie: el are iubita lui, eu am iubitul meu. Florin mă cunoaște cel mai bine, el știe cel mai bine cum să gestioneze situațiile pe care le creez eu, crizele mele existențiale, începând de la o unghie ruptă, până la cine știe ce scenariu posibil. Nici nu vreau să-mi imaginez ce ne poate aștepta pe Drumul Eroilor.

Eu sunt sigură că punctul nostru forte va fi tocmai prietenia asta solidă care ne leagă de atâția ani. Iar faptul că Florin a rezistat și este în continuare într-o formă de zile mari, după ce-a trăit cu mine atâția ani, din start asta îl face câștigătorul competiției. El e adevăratul erou! Eu vă spun de la început: Florin este marele erou și, culmea, competiția se cheamă anul acesta Drumul Eroilor”, a spus Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a dezvăluit și cum a luat decizia de a pleca la Asia Express 2025.

„Dintotdeauna sunt fan Asia Express, așa cum sunt sigură că este toată lumea. Însă nu mi-aș fi imaginat niciodată în viața asta că voi fi concurent la Asia Express. De fiecare dată m-am uitat cât de grele sunt probele, cât de complicat este traseul, cât de dificilă este viața acolo. Am urmărit sezoanele, am admirat concurenții, dar nu mi-ar fi trecut prin cap în viața asta că mă voi ridica de pe canapeaua de pe care urmăream Asia Express ca să fiu concurent.

Este de departe cea mai mare încercare din viața mea, cea mai mare provocare la care nici nu puteam visa vreodată, total în afara zonei mele de confort. Nu știu cum o să mă descurc, sportivă nu sunt, însă este o ocazie unică în viață. De câte ori în viață ai oportunitatea să participi la un show de grandoarea Asia Express? Așa că am răspuns afirmativ propunerii Antenei 1 cu toată bucuria și încântarea”, a mai afirmat Raluca Bădulescu.

