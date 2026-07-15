Bad Bunny este unul dintre cei mai apreciați artiști la nivel internațional. Concertele sale adună zeci de mii de oameni, iar unul dintre fani este chiar Andreea Popescu, care a vrut neapărat să participe la spectacolul acestuia. Mai mult, fosta dansatoare a Deliei își alesese o ținută specială pentru concert, însă atunci când a ajuns la cazare a avut parte de un șoc.

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Vedeta a realizat că nu și-a adus cu ea încălțările potrivite pe outfit-ul pe care și-l pregătise inițial, astfel că a fost nevoită să își schimbe total planul.

Andreea Popescu a optat, în cele din urmă, pentru o ținută casual, formată dintr-un top gri cu dantelă, o pereche de pantaloni largi, care să îi confere senzația de confort, iar în picioare și-a pus o pereche de teniși negri.

„M-am îmbrăcat total diferit față de cum am zis că o să mă îmbrac. S-a schimbat tot, pentru că nu mi-am luat încălțămintea potrivită de acasă. Așa că am făcut o combinație nebună, am zis că pentru că tot e concert, e Bad Bunny, mult neconformism acolo, să îmi pun această bustieră, această pereche de pantaloni (l-am văzut eu pe Bad Bunny în concerte purtând pantaloni din fâș). Mi s-a părut mie o combinație crazy”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

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