Ce este Oosouj

La prima vedere, Oosouji poate seamăna cu orice curățenie mai serioasă făcută înainte de sărbători. În cultura japoneză, însă, Oosouji are și o semnificație simbolică. Nu este vorba doar despre îndepărtarea prafului și despre organizarea locuinței, ci despre încheierea anului într-un spațiu curat și ordonat. Ideea este să nu intri în noul an purtând după tine dezordinea, lucrurile neglijate și treburile rămase neterminate.

În prezent, conceptul este adesea asociat cu minimalismul japonez sau cu metode moderne de organizare, precum cele promovate de Marie Kondo. În realitate însă, Oosouji este mult mai vechi decât aceste tendințe și are rădăcini adânci în istoria și spiritualitatea Japoniei.

De unde vine conceptul de Oosouj

Oosouji își are originea în credințele șintoiste, religia tradițională a Japoniei, unde purificarea ocupă un loc important.

În șintoism există conceptul de ”kegare”, care poate fi tradus aproximativ prin ”impuritate”. Nu este vorba neapărat despre murdărie în sens fizic, ci despre acumularea inevitabilă a tuturor lucrurilor care dezechilibrează viața, lucruri precum stres, boală, conflicte, tristețe, oboseală, evenimente neplăcute sau pur și simplu trecerea timpului. Aceste impurități sunt considerate firești, însă trebuie îndepărtate periodic prin ritualuri de purificare, pentru ca omul să își recapete armonia cu sine și cu lumea din jur.

În această viziune, spațiul în care trăim nu este separat de starea noastră interioară. O casă ordonată și curată reflectă o minte limpede, iar o locuință neîngrijită poate simboliza acumularea dezordinii și în plan emoțional.

De aici s-a dezvoltat treptat obiceiul ca, înainte de începutul unui nou an, întreaga casă să fie curățată în profunzime.

Legătura cu Anul Nou japonez

În cultura japoneză, Anul Nou Shogatsu este cea mai importantă sărbătoare a anului. Spre deosebire de multe culturi occidentale, unde accentul cade pe petrecere, în Japonia începutul noului an este privit ca un moment solemn de reînnoire.

Conform tradiției șintoiste, în această perioadă fiecare locuință este vizitată de Toshigami, divinitatea noului an, care aduce sănătate, prosperitate și noroc familiei. Pentru a primi această divinitate cu respect, casa trebuie să fie complet curată și ordonată. O locuință aflată în dezordine ar însemna că gazdele nu sunt pregătite să întâmpine noul an și binecuvântările sale, arată seatlejapanesegarden.org.

Ce presupune Oosouji

În timpul Oosouji, curățenia este mult mai riguroasă decât cea obișnuită. Se mută mobilierul, se spală ferestrele, se curăță dulapurile pe interior, se igienizează aparatele electrocasnice, se organizează documentele, se sortează hainele și se repară sau se aruncă obiectele deteriorate.

În mod tradițional, întreaga familie participă. Copiii, părinții și bunicii contribuie fiecare după puterile lor. Același lucru se întâmplă și în multe școli, birouri, magazine, temple sau instituții publice din Japonia, unde angajații și elevii participă împreună la curățenia de final de an.

Există o idee importantă în spatele acestui gest, aceea că nimeni nu este prea important pentru a curăța spațiul în care trăiește sau lucrează. Respectul pentru loc și pentru comunitate începe prin responsabilitatea față de mediul înconjurător, arată japanexperience.com.

Principiile care stau la baza Oosouji

Deși nu există o listă cu lucrurile de făcut, tradiția este construită în jurul unor valori care se regăsesc constant în cultura japoneză.

Primul principiu este respectul față de spațiu. În Japonia, casa nu este văzută doar ca un adăpost, ci ca un loc care susține viața familiei. Curățenia devine astfel o formă de recunoștință.

Al doilea principiu este încheierea unui ciclu. Oamenii încearcă să nu ducă în anul următor lucruri neterminate, obiecte inutile sau dezordinea acumulată. Curățenia simbolizează desprinderea de trecut.

Un alt principiu este simplitatea. Oosouji nu urmărește perfecțiunea estetică, ci eliminarea surplusului. Nu contează doar cât de curată este casa, ci dacă ea conține doar ceea ce este cu adevărat necesar și folositor.

Foarte important este și principiul responsabilității personale. Fiecare își îngrijește propriul spațiu, fără a considera această activitate a fi în vreun fel inferioară. Din acest motiv, elevii japonezi își curăță singuri clasele, iar în multe companii angajații participă la întreținerea spațiilor comune.

Nu în ultimul rând, Oosouji are la bază conceptul de atenție conștientă. Curățenia nu este făcută în grabă, ci cu răbdare și grijă. Fiecare obiect este luat în mână, evaluat și pus la loc cu intenție.

Desigur, ritmul alert al vieții moderne și urbanizarea au schimbat modul în care este practicat. Multe persoane nu mai dedică mai multe zile acestui ritual, ci îl comprimă într-un weekend sau îl împart pe etape.

În plus, aparatele moderne, serviciile profesionale de curățenie și locuințele contemporane fac ca procesul să fie diferit de cel practicat acum câteva sute de ani.

Totuși, ideea centrală a rămas aceeași, înainte de un nou început, merită să faci ordine în jurul tău și, implicit, în interiorul tău.

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Legătura cu minimalismul

În afara Japoniei, Oosouji este adesea confundat cu minimalismul sau cu metoda KonMari. Deși există asemănări, cele două concepte nu sunt identice.

Minimalismul modern urmărește reducerea numărului de obiecte pentru un stil de viață mai simplu.

Metoda KonMari, creată de Marie Kondo, încurajează păstrarea doar a obiectelor care îți aduc bucurie.

Oosouji este însă mult mai vechi și mai cuprinzător. Accentul său nu cade exclusiv pe renunțarea la lucruri, ci pe pregătirea spirituală și simbolică pentru un nou început. Curățenia, organizarea și sortarea obiectelor sunt doar instrumentele prin care această transformare devine vizibilă.

Cum te poate ajuta să faci curățenie în casă

Cum te poate ajuta să faci curățenie în casă – Foto Shutterstock

Chiar dacă Oosouji s-a născut în cultura japoneză și este strâns legat de tradițiile de Anul Nou, principiile sale pot fi aplicate oriunde, indiferent de țară, religie sau stil de viață.

Nu este nevoie să cunoști șintoismul sau obiceiurile japoneze pentru a beneficia de ceea ce propune Oosouji. Tot ce presupune este să privești curățenia nu ca pe o obligație, ci ca pe o ocazie de a face ordine atât în spațiul în care trăiești, cât și în rutina ta.

Una dintre cele mai importante lecții pe care le oferă acest concept este schimbarea perspectivei asupra curățeniei. De multe ori, aceasta este percepută ca o activitate fără sfârșit, ștergi praful, aspiri, speli podelele, iar după câteva zile totul trebuie luat de la capăt.

Oosouji propune o abordare diferită. În loc să te concentrezi doar pe întreținerea de zi cu zi, îți rezervi un moment în care privești locuința în ansamblu. Te întrebi ce funcționează, ce nu mai este util, ce s-a acumulat fără rost și ce schimbări ar face spațiul mai plăcut și mai ușor de întreținut. Există sertare în care ai aruncat, de-a lungul anilor, tot felul de obiecte fără un scop clar? Păstrezi haine care nu îți mai vin, electrocasnice pe care nu le-ai folosit de ani de zile sau cutii despre care nici nu mai știi ce conțin? Oosouji pornește de la ideea că dezordinea nu apare peste noapte, ci se construiește treptat, prin sute de decizii mici de a amâna, de a păstra pentru orice eventualitate sau de a cumpăra ceva nou fără a renunța la ceea ce nu mai folosești.

Începe prin a deschide ferestrele pentru a intra în casă aer proaspăt. Pe lângă curățarea aerului, oosouji are ca scop consolidarea conexiunii cu natura. Aerul proaspăt va spori impactul emoțional al ritualului.



În Oosouji nu cureți doar ceea ce se vede. Te ocupi și de locurile pe care le ignori în timpul anului: partea de sus a dulapurilor, spațiul de sub pat, spatele mobilierului, interiorul sertarelor, ramele ferestrelor, plasele, caloriferele sau hota din bucătărie.



Oosouji înseamnă și rezolvarea lucrurilor pe care le-ai tot amânat. Arunci produsele expirate, înlocuiești un bec ars, speli perdelele, repari un mâner slăbit, sortezi hârtiile adunate pe birou și duci la reciclat obiectele stricate. Nu este suficient să muți dezordinea într-un dulap și să închizi ușa.



De asemenea, curățenia nu ar trebui să cadă automat în sarcina unei singure persoane. În Japonia, Oosouji poate fi o activitate comună, întâlnită nu doar în locuințe, ci și în școli, birouri sau temple. În casă, asta se poate traduce foarte simplu: fiecare membru al familiei primește o zonă sau o sarcină clară. Unul spală geamurile, altul curăță bucătăria, iar copiii își sortează jucăriile și își șterg rafturile.



În sfârșit, Oosouji îți propune să nu faci curățenie doar pentru că așa trebuie, ci pentru a marca încheierea unei perioade. Poți folosi momentul pentru a observa ce nu mai funcționează în casă. unde se adună mereu lucrurile, ce spații sunt prea încărcate și ce obiceiuri produc dezordine. Astfel, curățenia generală nu doar îndepărtează praful, ci te ajută să începi următoarea perioadă cu o locuință mai simplu de folosit și de întreținut.

Sursă foto – Shutterstock.com

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