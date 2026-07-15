Loredana a ajuns cu elicopterul la un eveniment: „Era cât pe ce să aterizăm la mănăstire”

Nu este pentru prima dată când Loredana zboară cu un elicopter. De-a lungul timpului a apelat la acest mijloc de transport pentru a ajunge mai repede de la un recital la altul. Însă este pentru prima dată când ajunge la filmările pentru un show televizat. Loredana a venit cu elicopterul pe platourile de filmare de la Masterchef România, fiind întâmpinată de cei trei chefi.

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Chiar dacă nu a avut emoții, dat fiind faptul că se știa de ani buni cu cel care a pilotat elicopterul, dar și pentru că mai zburase cu un astfel de aparat, Loredana ne-a declarat amuzată că vremea nu a fost chiar de partea ei și că a avut parte de ceva aventură înainte de a ajunge la locul de filmare.

„La asemenea locație, la asemenea petrecere și la asemenea emisiune, nu puteam să vin așa, pe ușa din dos. Am mai fost cu elicopterul, dar nu la o emisiune televizată. E prima dată. Nu am avut emoții, dar de data asta erau niște vânturi dubioase, pe la Moara Vlăsiei, ploua pe la Snagov. Se simțeau niște curenți ciudați. Cristi Becker, care este un prieten foarte vechi de-al meu, care a pilotat, a vrut el să vină să piloteze elicopterul, a vrut să facă și niște figuri în aer. Era aproape să plonjăm pe apa lacului de lângă Mănăstirea Căldărușani. Era cât pe ce să aterizăm la mănăstire. Că tot nu am fost de mult la mănăstire, uite că era cât pe ce”, a declarat amuzată Loredana pentru Libertatea, imediat ce a coborât din elicopter.

Cine a pilotat elicopterul cu care a venit Loredana?

Cel care a adus-o pe Loredana la filmările pentru Masterchef România este nimeni altul decât Cristian Becker, un nume de referință în muzica pop-rock de la noi. Pasionat de zbor, în aceeași măsură ca și de muzică, fostul membru al mai multor formații încă din anii ’70, Becker a fost primul român care a cumpărat un elicopter în regim privat, imediat după Revoluție. Astăzi, Cristian Becker deține o flotă de elicoptere la marginea Bucureștiului, la Moara Vlăsiei, unde a fondat și o școală de pilotaj.

Video: Dumitru Marin

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