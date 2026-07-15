Nicolae Cristache a ocupat funcții de conducere în numeroase redacții

Nicolae Cristache a fost secretar general de redacție al revistei „Flacăra”, înainte de 1989, una dintre cele mai influente publicații ale vremii, relatează Oficiul de Știri.

Acesta a ocupat funcții de conducere în numeroase redacții, după căderea regimului comunist, fiind redactor-șef la Curierul Românesc și Expres, director al publicațiilor Zig-Zag, Viitorul Românesc, Ora și Ochiul Soacrei. Totodată, a fost unul dintre cei mai apreciați editorialiști ai presei românești, semnând articole în Curierul Românesc, Expres, Zig-Zag, Ora, Cronica Română, Jurnalul Național, Lumea Magazin, Ziua, Cotidianul și Sentința.

De asemenea, experiența sa jurnalistică s-a regăsit și în numeroasele romane și volume de publicistică inspirate din realitățile politice și sociale ale României.

Nicolae Cristache lasă în urmă o operă impresionantă

Acesta lasă în urmă o operă impresionantă, alcătuită din romane, volume de publicistică, teatru și eseuri. Printre cele mai importante titluri publicate se numără:

  • Viața pentru toți (1979);
  • Magazinul de mărunțișuri (1979);
  • Vinovații nu știu nimic (1981);
  • Încadrat în muncă doresc eternitate (1982);
  • Recurs la morală (1984);
  • Bulgăre de nisip (1986);
  • Condamnat la Cotroceni (1994);
  • Ziariștii (1995);
  • Balul nebunilor (1996);
  • Apele din cenușă (1997);
  • Așteptând viscolul (1998);
  • Laboratorul (1999);
  • Teatru (2004);
  • Sofia (2008);
  • Sentința (2010);
  • Dialoguri cu primarul demiurg Gheorghe Iancu (2011);
  • Un erou blestemat: Ceaușescu în toată măreția și sminteala sa (2012);
  • A doua venire (2013);
  • Hitler sunt eu (2015);
  • Seneca îi scrie lui Iisus (2016);
  • Tusi (2016);
  • Nero, neștiutul (2017, în ediții română și engleză);
  • Foc nebun (2017);
  • Elogiu ticăloșiei (2019);
  • Președinte la sensul giratoriu (2021).

De asemenea, acesta a făcut parte din generația marilor gazetari care au marcat presa românească înainte și după 1989.

Acesta a contribuit la formarea opiniei publice prin activitatea sa de conducător de publicații, editorialist și scriitor și a lăsat în urmă o operă literară și jurnalistică remarcabilă, ce va rămâne mărturie a unei cariere dedicate cu pasiune cuvântului scris. Nicolae Cristache a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Unde s-a retras Nicolae Cristache în ultimii ani

În ultimii ani, Nicolae Cristache s-a retras din viața publică la locuința sa din Cornu, județul Prahova, unde a trăit alături de jurnalista Talida Covaci, soția sa, mai scrie publicația menționată.

Deși s-a îndepărtat de activitatea gazetărească de zi cu zi, și-a păstrat disciplina de lucru, dedicându-se documentării și scrisului în fiecare zi.

Conform Talidei Covaci, soția scriitorului, Nicolae Cristache suferea de mai multe afecțiuni medicale, iar starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat în ultimii ani.

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