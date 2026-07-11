Despre cireșe

Cireșele sunt fructele arborelui Prunus avium, o specie care face parte din familia Rosaceae. Originar din regiunile temperate ale Europei și Asiei de Vest, cireșul este cultivat de mii de ani și este astăzi unul dintre cei mai apreciați pomi fructiferi din lume.

Arborele poate ajunge la înălțimi de 3-9 metri, chiar mai mult în condiții naturale, însă în livezile moderne este menținut la dimensiuni mai reduse pentru a face mai ușoare întreținerea și recoltarea.

Primăvara, cireșul impresionează prin florile sale, delicate și parfumate, care apar înainte sau odată cu frunzele și reprezintă o importantă sursă de hrană pentru albine și alți polenizatori. În multe țări, înflorirea cireșilor este considerată un simbol al primăverii și al reînnoirii naturii.

Din punct de vedere botanic, cireșele sunt fructe de tip drupă. Acest lucru înseamnă că au o coajă subțire, o pulpă cărnoasă și un sâmbure tare în interior, care protejează sămânța.

În funcție de soi, fructele pot avea diferite dimensiuni, nuanțe de culoare, de la roșu foarte deschis până la vișiniu aproape negru și grade diferite de dulceață. Există sute de soiuri de cireș cultivate la nivel mondial, fiecare adaptat anumitor condiții climatice și perioade de coacere.

Cireșele sunt apreciate atât pentru gustul lor dulce și aroma delicată, cât și pentru faptul că sunt ușor de inclus în alimentație. Pot fi consumate proaspete, imediat după recoltare, dar și transformate în compoturi, dulcețuri, gemuri, sucuri, siropuri, deserturi sau produse de patiserie. Fiind fructe perisabile, ele își păstrează cel mai bine aroma și proprietățile atunci când sunt consumate în stare proaspătă, în sezon.

Câte calorii au cireșele

Cireșele sunt printre fructele cu un aport caloric moderat, ceea ce le face o alegere excelentă pentru o alimentație echilibrată.

100 de grame de cireșe proaspete conțin aproximativ 63 de calorii.

Din punct de vedere al macronutrienților, 100 g de cireșe conțin aproximativ:

Carbohidrați: 16 g

Zaharuri naturale: 12,8 g

Fibre alimentare: 2,1 g

Proteine: 1,1 g

Grăsimi: 0,2 g

Conținutul ridicat de apă, de peste 80%, face ca cireșele să fie foarte hidratante și să ofere sațietate cu un aport caloric relativ redus.

În ceea ce privește micronutrienții, cireșele reprezintă o sursă bună de vitamina C, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la formarea colagenului.

De asemenea, conțin potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea inimii, reglarea tensiunii arteriale și buna funcționare a mușchilor.

În cantități mai mici, cireșele furnizează vitamina K, vitamine din complexul B, precum și minerale precum magneziu, fosfor, cupru și mangan.

Dincolo de vitamine și minerale, cireșele sunt apreciate pentru conținutul bogat în compuși bioactivi, în special antocianine și alți polifenoli cu rol antioxidant. Acești compuși sunt responsabili atât pentru culoarea intensă a fructelor, cât și pentru multe dintre beneficiile lor asupra sănătății, inclusiv reducerea stresului oxidativ și a inflamației.

Ce beneficii au cireșele

Cireșele conțin multe vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care susțin sănătatea inimii, reduc inflamația, protejează celulele împotriva stresului oxidativ, favorizează recuperarea după efort și pot contribui la un somn mai odihnitor.

Integrate într-o alimentație variată și echilibrată, alături de un stil de viață sănătos, cireșele reprezintă o alegere excelentă pentru oricine dorește să se bucure de gustul verii și, în același timp, să își îngrijească sănătatea.

Bogate în antioxidanți

Unul dintre cele mai importante avantaje ale cireșelor este conținutul ridicat de antioxidanți. Pigmenții care le oferă culoarea specifică, numiți antocianine, fac parte din familia flavonoidelor și au un puternic efect antioxidant.

Antioxidanții protejează celulele împotriva stresului oxidativ, un proces care apare în mod natural în organism, dar care poate fi accentuat de poluare, fumat, alimentație dezechilibrată sau înaintarea în vârstă. Reducerea stresului oxidativ este asociată cu un risc mai mic de apariție a unor afecțiuni cronice, inclusiv boli cardiovasculare și anumite boli neurodegenerative.

Proprietăți antiinflamatoare

Cireșele au și proprietăți antiinflamatoare, iar numeroase cercetări sugerează că un consum regulat poate contribui la reducerea inflamației din organism. Acest efect este atribuit în principal antocianinelor și altor compuși fenolici.

Inflamația cronică este implicată în dezvoltarea multor boli moderne, iar o alimentație bogată în fructe și legume colorate reprezintă una dintre cele mai eficiente strategii pentru combaterea acesteia.

Susțin sănătatea inimii

Un alt beneficiu remarcabil al cireșelor este susținerea sănătății inimii. Potasiul pe care îl conțin contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la funcționarea normală a mușchiului cardiac.

Fibrele alimentare pot ajuta la menținerea unor valori sănătoase ale colesterolului, iar antioxidanții protejează vasele de sânge de efectele stresului oxidativ. Împreună, acești nutrienți susțin sănătatea sistemului cardiovascular și pot contribui la reducerea riscului de boli de inimă atunci când fac parte dintr-o alimentație echilibrată.

Susțin recuperarea musculară

Cireșele sunt apreciate și pentru efectele lor asupra recuperării musculare. Mai multe studii au arătat că sucul de cireșe, în special cel obținut din cireșe amare, poate reduce durerile musculare și poate accelera recuperarea după efort fizic intens.

Acest lucru se datorează proprietăților antioxidante și antiinflamatoare ale compușilor naturali pe care îi conțin. Din acest motiv, mulți sportivi includ cireșele sau sucul de cireșe în alimentația lor după antrenamente solicitante, arată healthline.com.

Susțin un somn sănătos

Un aspect interesant este faptul că cireșele conțin cantități mici de melatonină, hormonul implicat în reglarea ciclului somn-veghe.

Unele cercetări sugerează că un consum regulat de cireșe sau de suc de cireșe poate contribui la îmbunătățirea calității somnului și la creșterea duratei acestuia, în special la persoanele care se confruntă cu dificultăți ușoare de adormire.

Oferă senzația de sațietate

Datorită conținutului de fibre și apei, cireșele oferă o senzație plăcută de sațietate și pot fi incluse cu succes într-o alimentație destinată menținerii sau reducerii greutății corporale.

Fibrele susțin digestia, contribuie la funcționarea normală a intestinului și hrănesc bacteriile benefice din microbiota intestinală. O digestie sănătoasă influențează pozitiv nu doar confortul digestiv, ci și imunitatea și starea generală de bine.

Bogate în vitamina C

Vitamina C din cireșe contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și participă la formarea colagenului, o proteină esențială pentru sănătatea pielii, vaselor de sânge, cartilajelor și oaselor. În plus, antioxidanții din aceste fructe pot contribui la menținerea aspectului sănătos al pielii prin limitarea efectelor negative produse de radicalii liberi.

Indice glicemic scăzut

Este important de menționat că, deși sunt dulci, cireșele au un indice glicemic relativ scăzut spre moderat. Consumul lor întreg este preferabil în locul sucurilor, deoarece astfel se păstrează fibrele alimentare care încetinesc absorbția zaharurilor.

Pentru a beneficia din plin de proprietățile lor, cireșele se consumă cel mai bine proaspete, în sezon. Se recomandă spălarea lor atentă înainte de consum și păstrarea la frigider, unde își mențin prospețimea câteva zile. Pot fi adăugate în iaurt, salate de fructe, smoothie-uri, deserturi sau consumate ca gustare între mese.

Când consumul de cireșe necesită prudență

Ca orice aliment, și cireșele trebuie consumate cu moderație. În cantități foarte mari pot provoca disconfort digestiv, balonare sau diaree, în special la persoanele sensibile. De asemenea, persoanele cu alergii la fructele din familia sâmburoaselor trebuie să manifeste prudență și să urmeze recomandările medicului.

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Cum și cât timp se păstrează cireșele după recoltare?

Cireșele sunt fructe delicate și perisabile, motiv pentru care prospețimea lor începe să scadă la scurt timp după recoltare. Dacă sunt păstrate în condiții corespunzătoare, ele își pot menține gustul, textura și valoarea nutritivă pentru câteva zile, însă este recomandat să fie consumate cât mai curând posibil.

Imediat după culegere, cireșele trebuie ferite de soare și de căldură, deoarece temperaturile ridicate accelerează procesul de maturare și favorizează alterarea fructelor.

Cel mai bine este să fie depozitate în frigider, la o temperatură cuprinsă între 1 și 4 grade Celsius, într-un recipient puțin adânc sau într-o pungă perforată, care permite circulația aerului. În aceste condiții, cireșele proaspete se păstrează, în general, între 5 și 7 zile, iar uneori chiar până la 10 zile, dacă au fost culese la maturitatea optimă și nu prezintă lovituri sau urme de deteriorare.

Este indicat ca fructele să nu fie spălate înainte de depozitare. Umiditatea favorizează apariția mucegaiului și grăbește alterarea lor.

Cireșele se spală doar înainte de consum sau de utilizarea în diverse preparate. De asemenea, este bine să fie îndepărtate fructele crăpate, moi sau lovite, deoarece acestea pot accelera degradarea celor sănătoase.

Dacă doriți să le păstrați pentru o perioadă mai lungă, cireșele pot fi congelate. După ce sunt spălate, uscate bine și, dacă se dorește, li se îndepărtează sâmburii, fructele se așază într-un singur strat pe o tavă și se congelează.

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