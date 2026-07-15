Ce este colostrul și cum arată

Colostrul este primul lapte pe care corpul tău îl produce încă din timpul sarcinii. Acesta se formează în glandele mamare (sânii) și joacă un rol esențial în dezvoltarea și susținerea sistemului imunitar al bebelușului, datorită conținutului bogat în proteine, vitamine, minerale și imunoglobine (anticorpi). Este atât de bogat în nutrienți încât unii experți îl supranumesc „aurul lichid”. Pentru mămicile care aleg să alăpteze, colostrul reprezintă prima hrană pe care un nou-născut o primește direct de la sân.

Însă, în cazul în care alăptarea nu este dorită sau bebelușul întâmpină dificultăți în a suge, colostrul poate fi extras manual. Acesta este de obicei de culoare galben, similar cu gălbenușul de ou, dar, în unele cazuri, poate fi incolor, alb sau cremos, notează my.clevelandclinic.org. Are o consistență lipicioasă, dar poate fi și apos, și este de obicei mult mai gros comparativ cu laptele matern obișnuit sau cu laptele de vacă. Colostrul poate conține chiar și urme fine de sânge, ceea ce este normal și nu reprezintă un motiv de îngrijorare, cu excepția cazului în care există sângerare activă.

Din ce este format colostrul

Nou-născuții sunt vulnerabili la diverse infecții provenite din mediul înconjurător deoarece sistemul lor imunitar nu este încă pe deplin dezvoltat. Colostrul poate furniza „muniție” sistemului imunitar al bebelușului și poate acționa ca primă linie de apărare împotriva organismelor dăunătoare. El conține globule albe (leucocite), care produc anticorpi (imunoglobulina A) ce pot apăra organismul împotriva infecțiilor.

Când bebelușul consumă colostrul, primește acești anticorpi, care îi pot întări sistemul imunitar. De asemenea, colostrul este bogat în proteine și are un conținut scăzut de grăsimi și zahăr. Printre proteine se numără lactoferina, care are un rol protector împotriva infecțiilor, și factorul de creștere epidermal, care stimulează creșterea celulară. De asemenea, colostrul conține și vitamine importante, ca vitamina A, și minerale precum magneziu, cupru și zinc. Vitamina A este necesară pentru vedere, imunitate și sănătatea pielii nou-născutului. Magneziul este esențial pentru dezvoltarea inimii și a oaselor bebelușului, în timp ce cuprul și zincul au roluri vitale în susținerea sistemului imunitar.

De altfel, colostrul conține de patru ori mai mult zinc și de două ori mai mult cupru decât laptele matern obișnuit. Deși este mai gros, colostrul este mai ușor de digerat decât laptele matern normal datorită conținutului scăzut de grăsimi și zahăr. Fiind atât de dens din punct de vedere nutritiv, bebelușul are nevoie de mult mai puțin colostru pentru a-și satisface nevoile nutriționale. Aproximativ 1-4 lingurițe pe zi ar trebui să fie suficient, având în vedere că stomacul nou-născutului are la naștere dimensiunea unei cireșe, la o săptămână este cât o caisă, iar după o lună este de mărimea unui ou.

Când apare colostrul

S-ar putea să te surprindă să afli că organismul tău poate începe să producă colostru încă din săptămânile 12-18 de sarcină. Unele femei nu observă niciodată acest lucru, în timp ce altele pot începe să piardă colostru în timpul celui de-al doilea trimestru de sarcină. Acest lucru este normal și nu înseamnă că travaliul va începe în curând.

După nașterea bebelușului, placenta se desprinde de uter și este eliminată, iar fără placentă, nivelurile de progesteron scad considerabil, ceea ce trimite un semnal către sâni pentru a produce lapte. Astfel, ar trebui să poți începe alăptarea oricând, de la imediat după naștere până în primele 24 de ore de la naștere. De obicei, colostrul iese sub formă de picături din cauza consistenței sale groase, dar este suficient pentru nou-născut. În cazul în care bebelușul întâmpină dificultăți în a se alăpta, poți folosi mâinile pentru a extrage colostrul și pentru a-ți ajuta copilul. Reține că pompele de sân s-ar putea să nu funcționeze eficient pentru un lapte atât de gros. În cazul în care nu îți poți da seama dacă bebelușul primește colostru, urmărește semnele de sănătate, precum dacă urinează în mod regulat și dacă nu pierde prea multă greutate sau rămâne stabil. Dacă ai nelămuriri, consultă medicul.

Colectarea colostrului

Este posibil să colectezi colostru încă din timpul sarcinii, iar acest lucru se poate dovedi util în anumite situații. De pildă, un aport suplimentar de colostru poate fi benefic pentru bebeluș când acesta este mai mare/mai mic decât media corespunzătoare vârstei gestaționale, când este vorba despre o sarcină gemelară sau tripletă ori când copilul se naște cu o buză de iepure ori despicătură palatină, cu sindrom Down sau cu o complicație cardiacă.

De asemenea, sunt și motive care țin de starea de sănătate a mamei. Unele femei aleg să colecteze colostru deoarece urmează un tratament cu beta-blocante, prescris pentru afecțiuni precum hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă sau migrenele, sau pentru că, pe parcursul sarcinii, au dezvoltat preeclampsie ori diabet gestațional. Alte femei au diabet preexistent, sindromul ovarelor polichistice, hiperplazie mamară sau un indice de masă corporală ridicat ori urmează să nască printr-o cezariană programată. Procesul de colectare a colostrului nu este întotdeauna simplu și poate necesita puțină practică dacă întâmpini dificultăți în acest sens.

Este important de reținut că eventualele probleme întâmpinate la colectare nu prevestesc și dificultăți ulterioare în alăptare: cele două activități sunt diferite, iar reușita uneia nu o condiționează pe cealaltă. Dacă sarcina se desfășoară normal, fără complicații, colectarea colostrului poate începe din săptămâna 37, cu excepția cazului în care medicul sau moașa recomandă să nu faci acest lucru. În cazul în care apar crampe sau contracții în timpul colectării colostrului, aceasta trebuie întreruptă imediat.

Cum trebuie depozitat colostrul

Este important să păstrezi echipamentul curat pentru a nu introduce bacterii în timpul colectării și depozitării colostrului, iar odată ce este colectat, acesta trebuie depozitat în siguranță. Poți păstra colostrul colectat pe parcursul zilei în recipiente, la frigider, însă la sfârșitul zilei ar trebui pus la congelator. Dacă vei folosi seringi mici (nu mai mari de 5 ml) pentru colectarea colostrului, pune seringile într-o pungă pentru congelator și sigileaz-o bine. În cazul în care păstrezi lichidul în borcane mici sau recipiente similare, asigură-te că sunt bine sigilate înainte de a le pune la congelator. Toate pungile și recipientele trebuie etichetate cu data și ora la care ai extras colostrul, deoarece acesta poate fi păstrat la congelator timp de aproximativ 4-6 luni. Dacă vrei să aduci colostrul depozitat la spital sau la maternitate, pune recipientele într-o geantă frigorifică cu gheață pentru a le menține reci. Poți dezgheța colostrul punând recipientele în apă călduță. Nu lua mai mult de două sau trei seringi (sau recipiente mici), deoarece colostrul dezghețat trebuie folosit în cel mult 24 de ore.

Când se transformă colostrul în lapte

Colostrul nu rămâne neschimbat pentru multă vreme. Pe măsură ce trec zilele de la naștere, compoziția sa se transformă treptat. Iată care sunt etapele prin care trece laptele matern până devine complet matur.

Colostrul. Acesta este primul lapte secretat după naștere. Organismul produce de obicei exclusiv colostru timp de 2-5 zile, după care compoziția laptelui începe să sufere anumite modificări.

Laptele de tranziție. Acest lapte conține un amestec de colostru și lapte matur. Laptele de tranziție este de obicei produs începând cu a cincea zi până la două săptămâni după naștere. În această perioadă, producția de lapte este posibil să crească semnificativ pentru a satisface nevoile de dezvoltare și nutriționale ale sugarului care crește rapid. Această creștere treptată a cantității de lapte poate face ca sânii să se simtă plini, fermi și sensibili.

Laptele matur. Până în săptămânile 4-6 de la naștere, tranziția este completă, iar tot laptele produs poate fi considerat matur, iar compoziția sa nu mai prezintă caracteristicile specifice colostrului. Acest lapte este mai subțire și mai alb și are un conținut mai ridicat de grăsimi și de zahăr. În această etapă, corpul tău ar trebui să fie stabilizat, iar producția de lapte ar trebui să fie bine stabilită.

Ce beneficii are colostrul la nou-născuți

Colostrul este mult mai mult decât o simplă primă hrană pentru un nou-născut, oferind o protecție esențială chiar din primele momente de viață. Iată care sunt principalele beneficii ale colostrului pentru sănătatea sugarului:

Oferă protecție imunitară pasivă Anticorpii materni din colostru acționează ca un antibiotic natural pentru nou-născut, protejându-l de germenii din mediul înconjurător.

Este o sursă bogată de nutrienți. Colostrul conține nutrienții necesari pentru ca nou-născutul să crească în siguranță și rapid.

Îmbunătățește sănătatea intestinală. Datorită conținutului scăzut de grăsimi, colostrul este ușor de digerat pentru stomacul nou-născutului. Totodată, acoperă intestinele bebelușului pentru a preveni pătrunderea organismelor infecțioase dăunătoare, ceea ce ajută la stabilirea unei flori intestinale sănătoasă.

Acționează ca laxativ natural. Colostrul ajută la eliminarea primului scaun al nou-născutului (meconiu), care este eliminat în primele 24-48 de ore de viață, ceea ce reduce riscul apariției icterului.

Ajută la reglarea organismului. Colostrul poate ajuta bebelușul să-și regleze temperatura corporală, metabolismul, funcțiile pulmonare și circulatorii, precum și nivelul zahărului din sânge, astfel încât să se poată adapta cât mai rapid la lumea exterioară. Deoarece consumă o cantitate mică de colostru odată, bebelușii învață să respire, să sugă și să înghită cu ușurință în timpul hrănirii.

Favorizează creșterea. Proteinele factorilor de creștere din colostru pot ajuta bebelușii născuți prematur să crească sănătos și fără probleme, potrivit webmd.com.

Ajută la prevenirea hipoglicemiei. Unii bebeluși născuți la termen dezvoltă hipoglicemie după naștere, iar colostrul îi poate ajuta să regleze acest aspect.

Beneficiile colostrului la adulți

Poate ai auzit deja despre beneficiile pe care colostrul le are asupra sănătății adulților, însă este important de clarificat un aspect esențial, și anume că este vorba despre suplimente pe bază de colostru bovin, adică provenit de la vaci, nicidecum despre colostrul uman.

Un alt aspect de care trebuie să ții cont este acela că, deocamdată, cercetările privind efectele administrării colostrului la adulți rămân limitate. Cu toate acestea, unele studii preliminare sugerează posibile beneficii pe care colostrul bovin le are asupra sănătății. Este vorba despre îmbunătățirea performanței fizice, reducerea inflamației intestinale la persoanele care urmează tratamente cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) și ameliorarea simptomelor asociate colitei ulcerative. De asemenea, colostrul poate avea un efect benefic în combaterea unei afecțiuni digestive cunoscută sub denumirea de „diareea călătorului”.

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