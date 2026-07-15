DIICOT afirmă că dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea unor informații care nu sunt destinate publicității.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi acționat din 2018, iar membrii acesteia ar fi introdus online, în bazele de date ale ANAF, declarații fiscale D112 cu informații nereale, pentru a crea în mod fictiv vechime în muncă în cazul unor persoane care nu ar fi avut, în realitate, raporturi de muncă.

Anchetatorii susțin că, pentru punerea în aplicare a mecanismului, suspecții ar fi folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale-fantomă și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare ar fi fost utilizate pentru întocmirea unor documente ce atestau în mod fals calitatea de angajat. În schimbul acestor servicii, beneficiarii ar fi plătit între 15.000 și 50.000 de lei, spun procurorii.

„Prin depunerea acestor declaraţii fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceştia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate. Astfel, deşi beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la societăţile comerciale şi la asociaţiile nonprofit controlate de membrii grupului infracţional organizat, în urma depunerii declaraţiilor, aceştia au dobândit în mod fictiv şi retroactiv această calitate. Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate, pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane (beneficiari). De asemenea, aceste declaraţii au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând să crească până în prezent”, precizează DIICOT.

Conform procurorilor, peste 860 de persoane ar fi beneficiat de vechime fictivă în muncă, iar în cazul a peste 170 de persoane documentele ar fi fost folosite pentru obținerea unei decizii de pensionare sau pentru majorarea pensiei. Anchetatorii susțin că, în unele situații, fără aceste perioade introduse în mod nereal, beneficiarii nu ar fi avut dreptul la pensie.

DIICOT mai afirmă că gruparea ar fi fost formată din șapte membri, dintre care doi funcționari publici, și că aceasta ar fi fost sprijinită de alți 13 suspecți.

„Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependenţa pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reuneşte 7 membri, doi dintre ei fiind funcţionari publici. De asemenea, din probele administrate a reieşit faptul că grupul infracţional organizat, la diferite date, a fost sprijinit de alţi 13 suspecţi, cu rol de susţinere, dezvoltare şi sprijin, toţi aflaţi sub coordonarea palierului central”, arată anchetatorii.

Potrivit DIICOT, membrii grupării ar fi identificat firme și asociații care puteau fi folosite pentru angajări fictive și ar fi introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date false privind calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale.

„Aceştia au introdus şi validat în sistemele informatice ale instituţiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat şi plata contribuţiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat şi introdus în sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală declaraţiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem. Totodată, membrii nucleului au stabilit înţelegeri cu privire la modalitatea de valorificare şi plată a serviciilor oferite de grupare şi au colectat sumele de bani”, explică aceeaşi sursă.

Anchetatorii mai susțin că persoanele aflate pe palierele secundare ale grupării ar fi intermediat legătura dintre beneficiari și membrii nucleului, ar fi identificat persoane și societăți comerciale și ar fi oferit inclusiv consultanță juridică în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale.

Audierile au loc la sediul central al DIICOT. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.

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