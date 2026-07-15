Incendiul devastator din Austria a pornit de la un chiștoc de țigară

Poliția din Austria este în alertă după ce un chiștoc de țigară aruncat dintr-un autoturism a provocat un incendiu devastator de vegetație, marți, pe un câmp din Neumarkt im Mühlkreis, regiunea Freistadt. Flăcările au mistuit o suprafață extinsă și s-au extins rapid într-o pădure din apropiere, în condițiile unei secete severe, relatează portalul austriac de știri Heute.at și Ooe.orf.at.

Un martor a observat un VW Kombi suspect din care o persoană a aruncat un chiștoc

Un bărbat de 53 de ani a declarat autorităților că, în jurul orei 11.20, a văzut un VW Kombi alb sau gri cu număr de înmatriculare din Linz (LL) circulând pe lângă câmpul recoltat. Potrivit acestuia, șoferul ar fi aruncat un chiștoc de țigară pe geam, gest care, conform investigațiilor preliminare ale poliției, ar fi declanșat incendiul masiv.

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Aproximativ 80 de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările

Aproximativ 80 de pompieri din șapte unități de intervenție, alături de agricultori locali, au luptat ore întregi pentru a limita extinderea incendiului.

Starea câmpului – acoperit cu paie proaspăt recoltate – a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. În pădure, pompierii au fost nevoiți să dezgroape rădăcinile mocnite pentru a preveni reizbucnirea incendiului.

Poliția face apel la populație pentru a găsit mașina din care a fost aruncat chiștocul

În ciuda eforturilor de localizare a vehiculului suspect, până în prezent, poliția nu a reușit să identifice șoferul VW Kombi. Poliția din Pregarten face apel la cetățeni să ofere orice informații relevante despre mașina sau persoana implicată, la numărul de telefon 059133/4306.

„Cercetările continuă, iar implicarea comunității este esențială pentru a identifica vinovatul și a preveni incidente similare”, au declarat oficialii citați de Heute.at.

Incendiile de vegetație au provocat haos în Spania și în Sardinia, în ultimele zile. Cel puțin 12 oameni au murit într-un incendiu devastator vineri, după ce au rămas blocați în mașini, printre flăcările care au ajuns pe un drum din Spania.

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