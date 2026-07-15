Potrivit Telex, Szijjártó a anunțat miercuri că renunță la mandatul său parlamentar pentru a ocupa o funcție de conducere în cadrul gigantului chinez BYD, unde va gestiona relațiile externe și dezvoltarea de noi linii de afaceri.

Péter Magyar îl acuză pe fostul ministru că a servit interesele Chinei

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Péter Magyar, în prezent liderul partidului Tisza aflat la guvernare, a reacționat vehement la decizia lui Szijjártó, afirmând că fostul ministru „a reprezentat anterior interese străine” și că acum „va deveni șeful unei companii chineze pentru care a făcut anterior lobby pentru obținerea unor subvenții uriașe de la statul maghiar”.

În opinia sa, fostul ministru, care a jucat un rol central în atragerea investițiilor străine, inclusiv în sectorul automotive și al bateriilor, ar fi acționat mai degrabă în interesul altor state decât al Ungariei. „Diferența față de înainte va fi că, de acum înainte, nu poporul maghiar îl va plăti pe Péter Szijjártó pentru aceeași „muncă”, ci angajatorul său real”, a subliniat Magyar.

Magyar compară Fidesz cu partidele dispărute din politica ungară

Pe lângă această demisie care a stârnit controverse, Magyar a remarcat o dezintegrare accelerată a Fidesz, descriind situația drept „o corabie care se scufundă” și subliniind că mai mulți lideri proeminenți ai partidului au început să-l părăsească. În sprijinul afirmațiilor sale, Magyar a adus în discuție anunțul Orsolyei Ferencz, fostă deputată Fidesz, care a propus formarea unei noi comunități politice ,,care să depășească cadrele politice de partid, inclusiv Fidesz și Tisza”.

Magyar consideră că Fidesz se află pe o traiectorie similară cu cea a fostelor partide pro-schimbare de regim, precum SZDSZ, care au dispărut din prim-planul politicii maghiare. „Fidesz a pornit oficial pe calea dizolvării”, a declarat acesta.

În același timp, Viktor Orbán, liderul Fidesz, este criticat pentru lipsa de reacție la evenimentele recente. Magyar a remarcat că, în timp ce partidul său se confruntă cu o posibilă destrămare, Orbán ar fi plecat în Statele Unite pentru a urmări un meci de fotbal alături de familie și apropiați, lăsând în urmă o „criză constituțională”.

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