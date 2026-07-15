O clădire-simbol din centrul Bruxellesului

OXY este noul nume al fostului Muntcentrum, o clădire ridicată între 1967 și 1971, în apropierea Pieței De Brouckère și a Pieței Monnaie, una dintre cele mai circulate zone din Bruxelles. La momentul construirii sale, imobilul a înlocuit vechiul Hôtel des Postes et Télégraphes, demolat în perioada în care orașul trecea printr-un amplu proces de modernizare.

Cu forma sa distinctivă, asemănătoare literei X, clădirea a devenit rapid unul dintre reperele arhitecturale ale centrului orașului, aflată chiar vizavi de celebra Operă La Monnaie. Timp de zeci de ani, aici au funcționat servicii administrative ale Primăriei Bruxelles și sediul central al companiei poștale belgiene Bpost. La parter a rămas deschis și un centru comercial.

Compania Immobel, unul dintre dezvoltatorii proiectului OXY, a transmis un mesaj după incendiu.

„Gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către toate persoanele afectate de acest incident, către familiile și colegii lor. Pentru noi toți, este înainte de toate o tragedie umană”, a transmis compania.

Un proiect de 300 de milioane de euro

În 2019, partea de birouri a fost cumpărată de grupul imobiliar Whitewood, iar ulterior dezvoltatorul Immobel a intrat în proiect ca partener. Planul era unul ambițios: vechea clădire urma să fie transformată complet într-un complex multifuncțional, în care să existe locuințe, un hotel de lux, restaurante, magazine și spații de birouri.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, iar proiectul arhitectural a fost realizat de celebrul birou norvegian Snøhetta, împreună cu Binst Architects din Belgia.

120 de apartamente și 316 camere de hotel

Potrivit autorizației de construire citate de VRT NWS, noul complex OXY va cuprinde:

  • 120 de apartamente;
  • 316 camere de hotel;
  • aproape 44.000 de metri pătrați de spații de birouri;
  • restaurante și spații comerciale;
  • o grădină amenajată pe acoperiș.
Ce este OXY, proiectul de 300 de milioane de euro din Bruxelles unde a murit un muncitor român: 120 de apartamente și 316 camere de hotel
Clădirea OXY din centrul Bruxellesului este un proiect de 300 de milioane de euro pe șantierul căruia a murit un muncitor român. Foto: Imagine generată cu AI

Ideea dezvoltatorilor era ca OXY să devină un adevărat cartier vertical, în care oamenii să poată locui, lucra, merge la cumpărături sau petrece timpul liber fără să părăsească imobilul.

Clădirea a fost practic reconstruită

Renovarea a început în 2023 și a fost una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din Bruxelles. Fațada veche a fost demontată complet, iar timp de mai multe luni clădirea a rămas doar un schelet uriaș din beton și oțel, vizibil din mare parte a centrului orașului.

Noua fațadă din sticlă începea deja să fie montată, iar proiectul intrase în ultima etapă a lucrărilor. Finalizarea era programată pentru sfârșitul acestui an sau, cel târziu, în 2027.

Nu este primul incendiu produs pe șantier

Incendiul de marți nu este primul incident grav produs în timpul renovării. În aprilie 2024, un alt incendiu a izbucnit într-o instalație veche de ventilație aflată în interiorul clădirii. Atunci, muncitorii au reușit să iasă la timp, iar nimeni nu a fost rănit. Lucrările au fost însă întârziate câteva luni.

De această dată, însă, consecințele au fost dramatice. În momentul izbucnirii incendiului, peste 200 de muncitori lucrau pe șantier. Șase dintre ei și-au pierdut viața, iar autoritățile belgiene au confirmat că printre victime se află și un muncitor român.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-au propagat flăcările și dacă incendiul a pornit în timpul unor lucrări tehnice. Deocamdată nu este clar dacă tragedia va întârzia finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte imobiliare aflate în dezvoltare în Bruxelles. Ancheta autorităților belgiene este în desfășurare și va stabili dacă incendiul a fost provocat de o defecțiune tehnică, de lucrările executate pe șantier sau de o altă cauză.

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