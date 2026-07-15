Reprezentanții instituției recunosc că acesta a generat cea mai amplă și gravă întrerupere de funcționare din întreaga istorie a Agenției, lăsând mii de specialiști și cetățeni în imposibilitatea de a accesa documentele de publicitate imobiliară.

Deși serverele au fost deconectate imediat pentru a limita propagarea intruziunii, conducerea ANCPI a ținut să transmită un mesaj de calm publicului larg.

Oficialii ANCPI au dat asigurări că bazele de date administrative și toate informațiile gestionate prin sistemele informatice ale instituției se află în deplină siguranță și nu au fost compromise sau sustrase în urma acestui atac cibernetic.

„Este un atac cibernetic în curs de investigare. Lucru important, nu au fost afectate datele persoanelor. Sistemul face parte din infrastructura critică, motiv pentru care colaborăm, în acest moment, cu mai multe instituții ale statului”, a declarat, pentru Libertatea, Mădălina Iancu, șef serviciu comunicare ANCPI.

Sistemul e-Terra rămâne offline

Problemele majore au început încă de marți, 14 iulie, când utilizatorii au constatat că niciun serviciu online al Agenției nu mai poate fi accesat.

În acest moment, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt complet nefuncționale.

Blocajul afectează nu doar comunicarea internă și adresele de e-mail ale instituției, ci și platforma e-Terra, aplicația de cadastru și carte funciară utilizată zilnic de notari, topografi, ingineri geodezi și bănci.

Efectele pe piață se anunță deja resimțite la nivel național. Din primele informații oficiale oferite de specialiștii tehnici ai Agenției, se estimează că platforma e-Terra va rămâne indisponibilă cel puțin până la finalul acestei săptămâni.

Acest lucru înseamnă că eliberarea extraselor de carte funciară, intabulările sau verificările necesare pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare ori obținerea de credite ipotecare sunt momentan blocate.

Instituțiile de securitate cibernetică au intrat pe fir

Având în vedere importanța strategică a datelor privind proprietățile din România, ancheta a fost preluată imediat de structurile specializate ale statului.

„În seara zilei de 14 iulie 2026, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Platforma națională pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică (PNRISC), cu privire la un incident de securitate cibernetică ce afectează serviciile agenției. Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și acordă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului și limitarea impactului asupra serviciilor”, au transmis, pentru Libertatea, reprezentanții DNSC.

Circumstanțele exacte în care s-a produs breșa de securitate, precum și identitatea sau motivația atacatorilor sunt în prezent investigate de instituțiile competente în domeniul securității cibernetice și al apărării naționale.

„Echipele tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil”, au precizat reprezentanții ANCPI în comunicatul de presă emis miercuri.

În acest moment, experții în IT ai Agenției colaborează cu specialiștii guvernamentali pentru a curăța sistemele și a le reporni într-un mediu complet securizat

Experții din piața imobiliară avertizează însă că, chiar și după repunerea în funcțiune a platformei e-Terra, va exista o perioadă de câteva zile în care funcționarii vor trebui să recupereze volumul uriaș de dosare și cereri care s-au acumulat în aceste zile de inactivitate forțată.

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