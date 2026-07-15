Reprezentanții instituției recunosc că acesta a generat cea mai amplă și gravă întrerupere de funcționare din întreaga istorie a Agenției, lăsând mii de specialiști și cetățeni în imposibilitatea de a accesa documentele de publicitate imobiliară.

Deși serverele au fost deconectate imediat pentru a limita propagarea intruziunii, conducerea ANCPI a ținut să transmită un mesaj de calm publicului larg.

Oficialii ANCPI au dat asigurări că bazele de date administrative și toate informațiile gestionate prin sistemele informatice ale instituției se află în deplină siguranță și nu au fost compromise sau sustrase în urma acestui atac cibernetic.

„Este un atac cibernetic în curs de investigare. Lucru important, nu au fost afectate datele persoanelor. Sistemul face parte din infrastructura critică, motiv pentru care colaborăm, în acest moment, cu mai multe instituții ale statului”, a declarat, pentru Libertatea, Mădălina Iancu, șef serviciu comunicare ANCPI.

Sistemul e-Terra rămâne offline

Problemele majore au început încă de marți, 14 iulie, când utilizatorii au constatat că niciun serviciu online al Agenției nu mai poate fi accesat.

În acest moment, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt complet nefuncționale.

Blocajul afectează nu doar comunicarea internă și adresele de e-mail ale instituției, ci și platforma e-Terra, aplicația de cadastru și carte funciară utilizată zilnic de notari, topografi, ingineri geodezi și bănci.

Efectele pe piață se anunță deja resimțite la nivel național. Din primele informații oficiale oferite de specialiștii tehnici ai Agenției, se estimează că platforma e-Terra va rămâne indisponibilă cel puțin până la finalul acestei săptămâni.

Acest lucru înseamnă că eliberarea extraselor de carte funciară, intabulările sau verificările necesare pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare ori obținerea de credite ipotecare sunt momentan blocate.

Instituțiile de securitate cibernetică au intrat pe fir

Având în vedere importanța strategică a datelor privind proprietățile din România, ancheta a fost preluată imediat de structurile specializate ale statului.

„În seara zilei de 14 iulie 2026, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Platforma națională pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică (PNRISC), cu privire la un incident de securitate cibernetică ce afectează serviciile agenției. Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și acordă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului și limitarea impactului asupra serviciilor”, au transmis, pentru Libertatea, reprezentanții DNSC.

Circumstanțele exacte în care s-a produs breșa de securitate, precum și identitatea sau motivația atacatorilor sunt în prezent investigate de instituțiile competente în domeniul securității cibernetice și al apărării naționale.

„Echipele tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil”, au precizat reprezentanții ANCPI în comunicatul de presă emis miercuri.

În acest moment, experții în IT ai Agenției colaborează cu specialiștii guvernamentali pentru a curăța sistemele și a le reporni într-un mediu complet securizat

Experții din piața imobiliară avertizează însă că, chiar și după repunerea în funcțiune a platformei e-Terra, va exista o perioadă de câteva zile în care funcționarii vor trebui să recupereze volumul uriaș de dosare și cereri care s-au acumulat în aceste zile de inactivitate forțată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat despre gestul făcut de FOSTA SOȚIE a lui Dorin Mateiu, după luni întregi de când numele său e în prim-plan! Ce a ales să facă femeia de care milionarul a divorțat în urmă cu 10 ani
Viva.ro
S-a aflat despre gestul făcut de FOSTA SOȚIE a lui Dorin Mateiu, după luni întregi de când numele său e în prim-plan! Ce a ales să facă femeia de care milionarul a divorțat în urmă cu 10 ani
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Unica.ro
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.RO
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
FCSB și-a prezentat noile echipamente » Multe surprize: tricouri portocalii și fontul „Dracula”
GSP.RO
FCSB și-a prezentat noile echipamente » Multe surprize: tricouri portocalii și fontul „Dracula”
Parteneri
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
Avantaje.ro
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

PNL va vota doar un guvern condus de Siegfried Mureșan, spune Alexandru Muraru. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să înceteze cu premierii tehnocrați
Politică 15:28
PNL va vota doar un guvern condus de Siegfried Mureșan, spune Alexandru Muraru. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să înceteze cu premierii tehnocrați
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
Analiză
Politică 14:00
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
Parteneri
Cine e controversatul diacon Tudor Feodor Afanasov, care acuză un val de „rusofobie” în România și strânge dovezi ale discriminării etnicilor ruși
Adevarul.ro
Cine e controversatul diacon Tudor Feodor Afanasov, care acuză un val de „rusofobie” în România și strânge dovezi ale discriminării etnicilor ruși
CFR Cluj, lovitură în mercato! Transferă unul dintre eroii naţionalei de la Cupa Mondială 2026. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj, lovitură în mercato! Transferă unul dintre eroii naţionalei de la Cupa Mondială 2026. Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Dana Rogoz și Radu Dragomir au sărbătorit 14 ani de căsnicie. Dezvăluirea făcută de actriță. „Habar n-aveam prin câte o să ne treacă viața”
Stiri Mondene 16:00
Dana Rogoz și Radu Dragomir au sărbătorit 14 ani de căsnicie. Dezvăluirea făcută de actriță. „Habar n-aveam prin câte o să ne treacă viața”
Imagini din casa în care a copilărit Horia Brenciu. Acum este muzeu și adăpostește documente valoroase din istoria României
Stiri Mondene 15:47
Imagini din casa în care a copilărit Horia Brenciu. Acum este muzeu și adăpostește documente valoroase din istoria României
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
ObservatorNews.ro
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Libertateapentrufemei.ro
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Donald Trump plătește scump! Scriitoarea E. Jean Carroll a încasat 5,63 milioane de dolari
Mediafax.ro
Donald Trump plătește scump! Scriitoarea E. Jean Carroll a încasat 5,63 milioane de dolari
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Redactia.ro
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
DJ Ryan Spiteri și o femeie misterioasă, găsiți fără viață într-o mașină. A fost deschisă o anchetă
KanalD.ro
DJ Ryan Spiteri și o femeie misterioasă, găsiți fără viață într-o mașină. A fost deschisă o anchetă

Politic

PNL va vota doar un guvern condus de Siegfried Mureșan, spune Alexandru Muraru. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să înceteze cu premierii tehnocrați
Politică 15:28
PNL va vota doar un guvern condus de Siegfried Mureșan, spune Alexandru Muraru. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să înceteze cu premierii tehnocrați
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
Analiză
Politică 14:00
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
După Dinamo, FCSB şi-a schimbat sigla pentru noul sezon. Cum arătă noua variantă. Foto
Fanatik.ro
După Dinamo, FCSB şi-a schimbat sigla pentru noul sezon. Cum arătă noua variantă. Foto
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului