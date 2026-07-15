Bianca Drăgușanu a reacționat după informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora hainele sale ar fi fost scoase la licitație. Vedeta spune că informațiile sunt false și susține că firma la care s-a făcut referire nu îi aparține, explicând că doar a colaborat cu aceasta în campanii de imagine.

Partenera lui Gabi Bădălău a declarat că a considerat necesar să își prezinte punctul de vedere, după ce subiectul a fost intens dezbătut atât în presă, cât și pe rețelele sociale.

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„Pe mine nu m-a pedepsit nimeni”

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Bianca Drăgușanu a spus că nu înțelege de ce unele persoane se bucură de necazurile altora și a subliniat că nu a făcut nimic greșit.

„Deschid televizorul, știri cu mine. Deschid TikTok-ul, știri cu mine. Da’ lasă că sunt știri, dar ele mai sunt și false: «Hainele Biancăi au fost scoase la licitație», și acum ne bucurăm toți de răul Biancăi, o pedepsim pe nenorocită. Nu. Pe mine nu m-a pedepsit nimeni (…) Eu n-am făcut nimic greșit. Unu la mână, nu era firma mea, doi la mână, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele, trei la mână, și dacă ar fi fost așa, vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”, a transmis Bianca Drăgușanu pe TikTok.

Ce spune despre criticile legate de intervențiile estetice

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre comentariile pe care le primește în legătură cu intervențiile estetice la care apelează. Vedeta spune că deciziile pe care le ia sunt pentru propria stare de bine și că nu este influențată de opiniile celor din jur.

Recent, aceasta a anunțat că a trecut printr-o nouă intervenție estetică și că urmează și alte proceduri în perioada următoare.

„Atâta timp cât pe mine mă face să mă simt bine, o fac”

În același mesaj, Bianca Drăgușanu le-a răspuns și celor care o critică pentru schimbările pe care le face la nivel estetic.

„Toată lumea o să îmi sară în cap (…) Eu sunt foarte fericită că mi-am făcut-o. Teoretic și practic, mă aștept să se trezească toate afumatele astea naturale, care nu au auzit ce e ăla botox (…) Mă aștept să se trezească toate leșinatele care oricum vorbeau de mine și înainte că Mama, s-a operat asta (…) Atâta timp cât pe mine mă face să mă simt bine și am nevoie de această intervenție, o fac”, a spus Bianca Drăgușanu pe TikTok.

Vedeta afirmă că va continua să ia deciziile pe care le consideră potrivite pentru ea, indiferent de reacțiile din mediul online sau de comentariile apărute în spațiul public.

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