Prăjitura românească ce a ajuns în topul deserturilor celebre din întreaga lume

Cu un blat generos însiropat cu rom, o cremă fină de ciocolată și o glazură lucioasă inconfundabilă, amandina este mai mult decât o prăjitură. Pentru mulți români, reprezintă o adevărată întoarcere în timp, amintind de copilărie și de momentele plăcute petrecute în familie. Chiar și cei care nu sunt mari fani ai deserturilor însiropate au gustat, cel puțin o dată, această delicatesă dulce care se găsește în cofetăriile din întreaga țară.

Taste Atlas, platforma internațională care cataloghează preparatele culinare emblematice din întreaga lume, a inclus recent amandina în topul celor mai cunoscute deserturi. Aceasta se află acum alături de preparate celebre precum Cheesecake-ul Japonez, tarta cu mere din Germania sau desertul Pavlova.

„Acestea sunt cele mai emblematice locuri din lume pentru a savura o felie legendară de tort”, a scris Taste Atlas pe Instagram, alături de anunțul despre clasament.

Amandina este o prăjitură cu o istorie fascinantă

Deși astăzi prăjitura amandina este considerată un simbol al tradiției românești, povestea sa începe în secolul al XIX-lea, când influențele culinare franțuzești au fost aduse în România de elitele vremii. Denumirea prăjiturii provine din cuvântul francez „amandine”, care face referire la preparatele ce conțin migdale.

Totuși, în timp, rețeta originală franțuzească a fost adaptată gusturilor românești și, mai târziu, resurselor limitate din perioada comunistă. În anii ’60 și ’70, rețeta amandinei a fost standardizată în rețetarele cofetăriilor de stat, ceea ce a făcut ca prăjitura să aibă același gust indiferent de orașul în care era cumpărată.

O prăjitură românească a ajuns în topul deserturilor celebre din întreaga lume: toți o știm și ne amintește de copilărie
În anii ’60 și ’70, rețeta amandinei a fost standardizată în rețetarele cofetăriilor de stat din România. Sursa foto: Shutterstock

Această uniformitate a contribuit la transformarea amandinei într-un simbol al momentelor de sărbătoare și al duminicilor petrecute în familie, devenind un desert emblematic pentru mai multe generații de români.

Rețeta clasică pentru amandină: secretul gustului inconfundabil

Rețeta clasică a amandinei este cunoscută pentru combinația sa perfectă de blat pufos, sirop aromat cu rom, cremă bogată de ciocolată și glazură lucioasă. Blatul se pregătește din ouă, zahăr, făină, cacao de calitate și un praf de sare, fiind copt cu grijă pentru a rămâne aerat și capabil să absoarbă siropul aromat.

Siropul, realizat din apă, zahăr, cacao și esență de rom, este esențial pentru textura umedă caracteristică. Crema, pe bază de unt gras, gălbenușuri și cacao, oferă o savoare bogată și catifelată.

O prăjitură românească a ajuns în topul deserturilor celebre din întreaga lume: toți o știm și ne amintește de copilărie
La final, prăjitura este glazurată cu un fondant cald de cacao, care se întărește natural, oferind acea notă de eleganță inconfundabilă. Sursa foto: Shutterstock

De ce amandina rămâne un desert atemporal

De-a lungul anilor, amandina a reușit să își păstreze popularitatea, în ciuda apariției unor deserturi moderne și sofisticate în cofetării. Gustul său unic, asociat cu nostalgia copilăriei și cu momentele de sărbătoare, o transformă într-un desert care continuă să fie iubit de români.

O prăjitură românească a ajuns în topul deserturilor celebre din întreaga lume: toți o știm și ne amintește de copilărie
Cu un blat generos însiropat cu rom, o cremă fină de ciocolată și o glazură lucioasă inconfundabilă, amandina este mai mult decât o prăjitură. Sursa foto: Shutterstock

Astăzi, includerea sa în topul deserturilor faimoase din întreaga lume de către Taste Atlas este o recunoaștere internațională a valorii sale culinare.

Amandina nu este doar o prăjitură, ci și o parte importantă a patrimoniului gastronomic românesc, care merită să fie celebrată și savurată de generații întregi.

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