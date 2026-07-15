Seria Malm, retrasă după peste două decenii de succes

De la lansarea sa în 2002, seria Malm a devenit una dintre cele mai populare colecții IKEA, incluzând comode, rame de pat, noptiere și măsuțe de toaletă, toate caracterizate prin designul scandinav minimalist.

Potrivit datelor companiei, peste 160 de milioane de comode și rame de pat Malm au fost vândute în întreaga lume.

IKEA a confirmat schimbarea pentru publicația Giga: „Între 2026 și 2027, vom renunța la produsele cele mai strâns asociate cu dormitorul: noptiere, rame de pat și multe dintre comode și mese de toaletă”.

Decizia îi vizează și pe românii care intenționează să cumpere piese din această colecție, deoarece o mare parte dintre produsele Malm vor dispărea definitiv din magazine începând cu 2026, urmând să fie disponibile doar în limita stocurilor existente.

Unele produse Malm sunt marcate cu „Ultima șansă” pe site-ul Ikea din România sau sunt disponibile doar în anumite magazine.

Ce produse IKEA vor dispărea din magazine

Începând din iulie 2026, IKEA va opri producția pentru cele mai cunoscute produse din seria Malm.

Printre acestea se numără:

  • comode;
  • rame de pat;
  • noptiere;
  • numeroase modele de mese de toaletă.

Produsele vor mai putea fi cumpărate doar în limita stocurilor disponibile, iar în unele țări, cum sunt Germania și Austria, IKEA a început deja campanii promoționale pentru lichidarea stocurilor, cu reduceri de până la 40%.

Anularea seriei Malm a fost întâmpinată cu reacții mixte. Mulți utilizatori de pe forumurile de internet au comentat că „nu a mai fost bestseller de mult timp”. Alții și-au exprimat tristețea că o întreagă generație va dispărea.

Nu toate produsele Malm vor fi retrase

Compania precizează că o parte dintre comodele Malm vor rămâne, cel puțin temporar, în oferta magazinelor.

Unele comode vor rămâne în gama de produse, „deoarece răspund unui stil și unei nevoi specifice pe care nu le-am acoperit încă în altă parte a sortimentului nostru”.

Reprezentanții IKEA nu au precizat care sunt modelele ce vor continua să fie comercializate.

De ce renunță IKEA la una dintre cele mai populare game de mobilier

Potrivit companiei, decizia este legată de schimbarea preferințelor și nevoilor consumatorilor.

Purtătorul de cuvânt al IKEA, Fredrik Norrlid, a explicat pentru publicația suedeză Expressen că retailerul își adaptează permanent oferta.

„Lucrăm constant pentru a ne dezvolta gama de produse și modul în care o putem adapta la dorințele și așteptările clienților noștri”.

Noua colecție care va înlocui treptat seria Malm este concepută pentru a reflecta modul în care oamenii își organizează și își depozitează lucrurile în prezent.

În America de Nord, aceasta poartă deja denumirea Storklinta. Aceasta gama are linii moderne, elegane și este proiectată pentru a se integra perfect cu gama PAX. De asemenea, este mai ușor de montat.

Compania a transmis că obiectivul său este să rămână competitivă, accesibilă și relevantă pentru mulți oameni.

Malm pur și simplu nu mai reflectă spiritul vremurilor din 2026, iar în acest moment nu există planuri pentru readucerea colecției în magazine.

Astfel, pentru clienții care își doresc mobilier din gama Malm, este ultima șansă de a cumpăra produsele care au devenit un simbol al designului scandinav.

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