Andreea Raicu nu a stat departe de rețelele de socializare de Paște. Pe 21 aprilie, în a doua zi de Paște, ea le-a dezvăluit fanilor ei de pe Instagram și Facebook cum a petrecut Învierea Domnului. Alături a avut-o pe mama ei, mai multe prietene, dar și pe Măriuca, fetița pe care a „adoptat-o” cu sufletul și care acum are 26 de ani.

„Pentru mine, Paștele este despre oameni. Despre acasă. Despre timp petrecut cu cei dragi, cu bucurie, cu iubire, cu mâncare făcută cu suflet și momente care nu se pot cumpăra. E o perioadă care ne aduce aminte cât de importante sunt lucrurile simple: liniștea, iubirea, recunoștința, generozitatea.

Nu trebuie să fie perfect. Doar real, cald și cu dragoste. Au fost momente atât de frumoase: am râs mult, am mâncat bine și fără reguli, am mers la biserică, ne-am văzut cu Părintele Gabriel Cazacu, care a fondat centrul în care a copilărit Măriuca. Să aveți un Paște liniștit și plin de iubire, oriunde v-ați afla. Pentru voi, ce e cu adevărat important în aceste zile?”, s-a adresat vedeta fanilor ei.

Cum a cunoscut-o Andreea Raicu pe Măriuca

Andreea Raicu a povestit în urmă cu ceva vreme cum a devenit mamă de suflet pentru Măriuca. Nu a adoptat-o în acte însă. „Măriuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine.

La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranța și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun. După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere

La 16 ani, a ales să plece din București împreună cu mama ei, care a găsit un loc unde să stea, într-un sat îndepărtat. A fost dureros pentru amândouă să ne despărțim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou.

Ce s-a întâmplat cu mama Măriucăi

Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des. Săptămâna trecută, a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei.

Este incredibil cum viața, atunci când îți ia ceva, îți dă ceva la schimb. Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani, pentru că am spus «da» când m-a întrebat dacă poate să vină la mine acasă, pentru toate amintirile, momentele frumoase pe care le petrecem împreună și mai ales pentru dragostea necondiționata dintre noi.

Timpul petrecut împreună e o bucurie, iar de când a apărut și Daria, totul a devenit și mult mai amuzant. Existența nu face niciodată greșeli, așa că e nevoie doar să ai încredere”, a fost mesajul scris de Andreea Raicu, pe Instagram, în urmă cu un an.

