Sâmbătă a fost o zi plină de emoție și bucurie în familia lui Gabi Bădălău. Sora afaceristului și soțul ei și-au botezat fiul, pe micuțul Ilias Alexandru, într-un eveniment organizat cu mare atenție la detalii, chiar la locația pe care familia o deține.

Ceremonia religioasă a fost un moment încărcat de emoție pentru părinți și apropiați, iar seara petrecerea a continuat într-un cadru elegant, unde nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. De la decorul sofisticat, la meniul atent ales și până la programul artistic, totul a fost pregătit pentru o sărbătoare pe cinste.

Invitații au avut de respectat un dress code special – alb sau argintiu – iar ținutele au fost pe măsura evenimentului. Bianca Drăgușanu nu a fost prezentă la slujba de la biserică, însă a atras toate privirile la petrecere. Diva a schimbat două rochii: una albă, cu decolteu generos și inserții din dantelă, purtată în prima parte a serii, iar apoi o ținută strălucitoare, cu o crăpătură adâncă pe picior, care i-a pus în valoare silueta.

La un moment dat, Bianca s-a filmat chiar în bucătăria locației, unde a frământat aluat pentru pizza alături de unul dintre bucătari, imaginile devenind rapid virale pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry, Theo Rose și Florin Salam au întreținut atmosfera

Printre invitați s-au numărat și Raluca Ropotan împreună cu soțul ei, Adrian, dar și Larisa Udilă și Alexandru Ogică. Atmosfera a fost întreținută de artiști cunoscuți din showbiz: Nicole Cherry și Theo Rose au făcut un adevărat show, iar unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost apariția lui Florin Salam, venit însoțit de Roberto Tudor, partenerul fiicei sale, Betty Salam.

Imaginile publicate online arată că invitații s-au distrat până târziu în noapte, celebrând venirea pe lume a lui Ilias Alexandru, născut pe 14 octombrie anul trecut. Pentru sora lui Gabi Bădălău și soțul ei, acesta este primul copil, iar botezul a fost prilejul perfect de a marca începutul unei noi etape din viața lor, alături de familie și prieteni apropiați.

