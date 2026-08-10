„Atmosfera de la Summer Well este electrizantă. Ne-am bucurat din tot sufletul să revenim aici”, a declarat Chef Alexandru Sautner. „Serile de la Summer Well sunt magice. Am venit din Italia pentru întâlnirea cu publicul de la standul Chefi la cuțite pe care de-abia am aşteptat-o și pentru care am pregătit un preparat care are în spate o poveste cu multă emoție”, a spus Chef Richard Abou Zaki.

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„Sâmbătă seară ne-am reunit toți patru la standul Chefi la Cuţite de la Summer Well şi a fost explozie de bucurie care m-a încărcat cu atâta energie pozitivă. Le mulțumim din suflet tuturor celor care au fost acolo alături de noi”, a punctat Chef Orlando Zaharia.

„Summer Well este în primul weekend după ziua mea, aşa că simt experiența frumoasă de aici ca pe un cadou minunat de ziua mea”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Chef Sautner a pregătit la festival focaccia proaspătă umplută cu o porcheta suculentă şi crocantă în același timp. Chef Orlando a dus mai departe tradiția pregătind din nou sandwich-ul consacrat la restaurantul lui, Puterea gustului, cu brisket afumat, ciuperci, maioneză cu trufe, brânză brie topită şi brânză cheddar. Chef Ştefan a pregătit loaded pulled pork sandwich, cu ceafă de porc gătită lent, varză murată și cel mai delicios sos barbeque. Iar Chef Richard a adus la Summer Welll Scarpetta în stil italian cu Ragù, un preparat inspirat de unul dintre cele mai iubite gesturi ale gastronomiei italiene: scarpetta.

O reinterpretare elegantă a unui gust care vorbește despre familie, tradiție și copilărie. La baza preparatului se află o felie de pâine artizanală înmuiată în sos de roșii, moale și plină de savoare. Deasupra se așază un ragù italian gătit lent, bogat și intens, iar totul este completat de o spumă fină de Parmigiano Reggiano maturat 36 de luni, care adaugă cremozitate.

Pentru cei patru jurați, care vor putea fi urmăriți într-un nou sezon Chefi la cuțite în această toamnă la Antena 1, ingredientul principal de la Summer Well a fost însă entuziasmul fantastic al publicului, spațiul show-ului culinar fiind unul dintre cele mai vizitate pe toată durata festivalului.

Atmosfera a fost întreținută de Cătălin Rizea, talentatul MC al celor trei seri magice de la standul Chefi la cuțite.