Potrivit estimărilor meteorologice, după perioada de caniculă din prima parte a săptămânii, valorile termice vor începe să scadă treptat. Pentru data de 13 august sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 24 și 32 de grade Celsius. Răcirea nu va fi însă de durată. Meteorologii estimează că vremea se va încălzi din nou în jurul jumătății lunii august. Pentru zilele de 16 și 17 august sunt estimate temperaturi maxime de aproximativ 36 de grade Celsius în vestul țării.

Pentru perioada 18-23 august, predictibilitatea privind evoluția temperaturilor din timpul zilei este redusă. Cu toate acestea, media ansamblului de prognoză indică valori termice ridicate, în general cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric se va menține deficitar. Manifestările de instabilitate atmosferică vor deveni mai probabile după 18-19 august.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Banat

Va fi caniculă în zilele de 10 și 11 august, când media temperaturilor maxime va crește la 36…38 de grade, însă ulterior temperatura va scădea treptat, iar pentru 13 august sunt estimate valori în jurul a 31 de grade. Se va încălzi din nou la mijlocul lunii august, astfel pentru zilele de 16 și 17 august sunt estimate maxime termice în jurul a 36 de grade.

Pentru perioada 18 – 23 august predictibilitatea privind evoluția regimului diurn al temperaturilor este redusă, însă media ansamblului indică valori termice în general de 33…35 de grade. Media temperaturile minime se va menține la 16…18 grade în cea mai mare parte a intervalului, cu valori mai mari în 12 august, dar și mai mici în 13…14 august. Regimul pluviometric se va menține deficitar, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor fi mai probabile după 18 august.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Crișana

Va fi caniculă în zilele de 10 și 11 august, când media temperaturilor maxime va crește la 35…37 de grade, însă ulterior temperatura va scădea treptat, iar pentru perioada 12 – 14 august sunt estimate valori de 31…32 de grade. Se va încălzi din nou în zilele de 15, 16 și 17 august, când media zilnică a temperaturilor maxime va urca din nou la 35…36 de grade.

Pentru perioada 18 – 23 august sunt estimate temperaturi maxime de 32…34 de grade. Media temperaturile minime se va menține la 16…18 grade în cea mai mare parte a intervalului, cu valori mai mari în 12 august, dar și mai mici în 13…14 august. Regimul pluviometric se va menține deficitar, iar manifestări de instabilitate atmosferică ar putea să apară cel mai probabil după 18 august.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Transilvania

Pe parcursul celor două săptămâni (perioada 10 – 23 august) vor fi alternanțe în special în evoluția regimului diurn al termperaturilor. Astfel, după o scurtă încălzire și o zi de marți (11 august) local caniculară, cu temperaturi de 34…35 de grade, se va răcori, iar pentru zilele de 13 și 14 august, caracteristice vor fi valorile de temperatură în jurul a 28 de grade.

Va urma o nouă încălzire la mijlocul lunii, astfel pentru 17 august și posibil 18 august sunt estimate maxime termice apropiate de pragul caniculei (33…34 de grade), iar pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor de 30…32 de grade. Media temperaturilor minime urcă până în jurul a 16 grade în 12 august, dar în 13, 14 și 15 august va scădea la 10…11 grade (dimineți răcoroase), iar pentru restul intervalului caracteristice vor fi valorile de 12….14 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse sunt posibile în 12 august și după 18 august.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Maramureș

Pe parcursul celor două săptămâni vor fi alternațe termice de la un interval la altul. Astfel după o scurtă încălzire și o zi de marți (11 august) local caniculară, cu temperaturi de 34…35 de grade, se va răcori, iar pentru zilele de 12, 13 și 14 august, caracteristice vor fi valorile de temperatură de 29…30 de grade.

Va urma o nouă încălzire la mijlocul lunii, astfel pentru 17 august sunt estimate maxime termice apropiate de pragul caniculei (33…34 de grade), iar pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor de 30…32 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 14…16 grade în primele 3 zile, dar ulterior (în 13, 14 și 15 august) or fi câteva dimineți răcoroase, cu minime de 12 grade, iar pentru restul intervalului caracteristice vor fi valorile de 14….15 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar până pe 17 august. Ulterior vor fi intervale cu averse îndeosebi în timpul după-amiezelor.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Moldova

O scurtă încălzire a vremii se va înregistra marți (11 august) și la nivelul acestei regiuni, când media temperaturilor maxime va atinge 33…34 de grade, însă în perioada 12 – 15 august se va răcori, astfel că temperaturile vor fi în general de 26…28 de grade. Va urma o nouă încălzire la mijlocul lunii, astfel pentru 17 și 18 august sunt estimate maxime termice de 32…33 de grade, iar după 19 august, prognoza indică o medie a temperaturilor în jurul a 30 de grade.

Media temperaturilor minime va fi în creștere, de la 13 grade în prima zi, până la 18 grade în 12 august, dar ulterior (în 13, 14 și 15 august) vor fi câteva dimineți răcoroase, cu minime de 12 grade, iar pentru restul intervalului caracteristice vor fi valorile în jurul a 16 grade. Probabilitatea pentru averse va fi mai mare în perioada 19 – 21 august, iar în rest regimul pluviometric va fi deficitar.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Dobrogea

În perioada 10 – 12 august vremea va fi călduroasă cu temperaturi de 30…32 de grade, local mai ridicate în zona continentată până spre 34 de grade, iar minimele se vor menține la o medie de 18…20 de grade. Răcorirea va fi evidentă în 13, 14 și 15 august, când media temperaturilor maxime va scădea la 28 de grade, iar minimele vor fi în jurul a 16 grade.

Se va reveni la temperaturi diurne de 30…32 de grade și minime de 18…19 agust, după 17 august, aceste valori urmând să fie caracteristice până la finalul celor două săptămâni de anticipație.

Regimul pluvometric va fi deficitar în cea mai mare parte a intervalului. Averse sunt posibile în timpul după-amiezelor în jurul datei de 12 august și după 19 august.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Muntenia

Vremea va deveni din nou caniculară în zilele de marți și miercuri (11 și 12 august), când în zonele de câmpie vor fi temperaturi maxime de 34…36 de grade, însă în perioada 13 – 15 august se va răcori, iar media zilnică a maximelor pe întreaga regiune nu va mai depăși 30 de grade.

Se va încălzi treptat după mijlocul lunii, astfel pentru perioada 17 – 23 august, caracteristice vor fi valorile diurne în jurul a 34 de grade. Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, ce vor avea o creștere ușoară în primele nopți, până aproape de 18…20 de grade, urmată de o scădere la mijlocul lunii, când vor fi valori în jurul a 14 grade și o nouă creștere a acestora în a doua săptămână, când media acestora va urca la 16…17 grade. Averse se vor semnala, pe alocuri în 12 și 13 august, iar cu o probabilitate în creștere și după 19 august.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, în Oltenia

Vremea va deveni din nou caniculară în zilele de marți și miercuri (11 și 12 august), când în zonele joase de relief vor fi temperaturi maxime de 34…37 de grade, însă și în această regiune se va răcori în 13 august, când vor fi valori în jurul a 28 de grade. După această zi, tendința va fi de încălzire treptată, astfel după 17 august sunt estimate din nou valori de temperatură maxime apropiate de pragul caniculei, o medie a acestora în jurul a 34 de grade.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, ce vor avea o medie în jurul a 18 grade în primele nopți, urmată de o scădere la mijlocul lunii, când vor fi valori de 14…15 grade și o nouă creștere a acestora în a doua săptămână, când sunt estimate valori de 16…17 grade. Averse se vor semnala, pe alocuri în 12 și 13 august, iar cu o probabilitate în creștere și după 19 august.

Cum va fi vremea în perioada 10-23 august 2026, la munte

În zonele de munte, după o scurtă încălzire la începutul săptămânii, când media temperaturilor maxime va atinge 22…25 de grade, se va răcori, iar în perioada 12…15 august, caracteristice vor fi valorile de temperatură de 18…20 de grade. Va urma o nouă încălzire în 16, 17 și 18 august, când sunt estimate maxime termice de 22…23 de grade, iar pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor în jurul a 20…21 de grade. Media temperaturilor minime va avea aproximativ aceeași evoluție, de creștere ușoară la începutul intervalului, când se vor atinge valori de 12…13 grade, în 13, 14 și 15 august vor fi câteva dimineți răcoroase, cu minime de 8…9 grade, iar pentru restul intervalului caracteristice vor fi valorile de 11…12 grade, potrivit ANM.

Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi local în 12 și 13 august, dar și după 19 august. În restul intervalului probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

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