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Debitul Dunării, staționar până pe 17 august

„Debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, se va menţine staţionar, la valoarea de 1.400 m³/s, până la data de 17 august. În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi relativ staţionare, cu excepţia primei părţi a intervalului, când se vor afla în uşoară scădere pe sectorul Turnu Măgurele-Tulcea”, precizează INHGA.

În ciuda unor precipitaţii recente în bazinul superior al Dunării, creşterea debitelor în amonte de Budapesta nu se va resimţi la intrarea în România. Specialiştii explică faptul că scăderea debitelor râului Sava, cel mai mare afluent din bazinul mijlociu al Dunării, limitează fluxul total din aval.

Lucrări de intervenţie şi efecte climatice

Institutul menţionează că lucrările aflate în desfăşurare la confluenţa Dunării cu braţul Bala ar putea reduce scăderea nivelurilor în zona Cernavodă. „Aceste lucrări pot determina o reducere semnificativă a scăderii nivelurilor în secţiunea menţionată”, explică INHGA.

Impactul schimbărilor climatice devine tot mai evident asupra regimului hidrologic al Dunării. Potrivit specialiştilor, tendinţele includ reducerea debitelor medii anuale şi creşterea frecvenţei şi duratei perioadelor cu debite sub 2.500 m³/s.

„Conform studiilor şi analizelor realizate în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, impactul schimbărilor climatice asupra regimului hidrologic al Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, va consta în principal în reducerea debitelor medii anuale şi în creşterea frecvenţei şi duratei perioadelor cu debite mai mici de 2.500-2.000 m³/s”, se mai arată în declaraţia INHGA.

Debitul Dunării poate crește în sfârșit la finalul lunii august

În perioada 24-26 august 2026, există şanse de creştere a debitelor la intrarea în România, conform prognozelor sub-sezoniere. „Aceste creşteri ar putea determina ieşirea din actuala zonă critică, marcată de debite minime istorice”, precizează INHGA.

Cu toate acestea, o îmbunătăţire semnificativă şi stabilă a situaţiei hidrologice ar necesita episoade extinse de ploi abundente, atât în bazinul superior, cât şi în cel mijlociu, în special pe râul Sava. Estimările realizate cu ajutorul centrelor de prognoză hidrologică din Ungaria şi Serbia indică totuşi un regim relativ staţionar pentru următoarele zile.

Specialiştii subliniază că, deşi studiile oferă o perspectivă generală asupra impactului schimbărilor climatice, există un grad ridicat de incertitudine privind efectele asupra valorilor minime extreme.

Patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre în ultimele două zile, urmând să formeze două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

Guvernul s-a reunit luni, 10 august, într-o ședință extraordinară pentru a aloca încă 5,1 milioane de lei lucrărilor de redistribuire a debitului pe brațul Bala către Dunărea Veche. Măsura este necesară pentru a preveni riscul opririi unităților Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Amintim și că militarii au detonat luni, 3 august, stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.