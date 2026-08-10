Artistul a ales să dezvăluie în premieră coperta viitorului album și să transforme momentul într-o experiență dedicată comunității sale de fani. Înainte de eveniment, The Motans a organizat la Nibiru un treasure hunt prin care a ascuns zece mostre de vinyl în zece locații diferite.

Pe rețelele sociale, artistul a publicat o hartă Nibiru ilustrată cu motani, care indicau punctele în care se aflau exemplarele ascunse. Fanii au fost provocați să descopere locațiile și să răspundă corect la o întrebare despre The Motans pentru a intra în posesia unei mostre de vinyl.

Cei care au reușit să găsească unul dintre cele zece exemplare și să ofere răspunsul corect vor putea schimba mostra, odată cu lansarea albumului în această toamnă, cu un vinyl oficial „Prelude”.

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Momentul culminant al campaniei a avut loc pe covorul roșu de la The Artist Awards, unde The Motans a prezentat, în premieră, coperta albumului „Prelude”. Artistul a ales să poarte chiar vinylul noului material ca accesoriu, oferind astfel publicului prima imagine a albumului înainte de lansarea oficială.

Prin această campanie, The Motans a construit un concept de lansare care a îmbinat experiențele din mediul online cu cele din offline, transformând promovarea albumului într-o aventură interactivă pentru fanii săi și oferindu-le acestora ocazia de a face parte din povestea „Prelude” încă dinaintea apariției sale.

Albumul „Prelude”, al patrulea din discografia The Motans, urmează să fie lansat în toamna acestui an.