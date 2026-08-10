Vestul României, cea mai bună zonă pentru observare

Potrivit hărții publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Oradea se află printre orașele din România cu cea mai mare acoperire a Soarelui de pe 12 august, de aproximativ 33%.

Procente ridicate sunt indicate și în alte orașe din vest și nord-vest: Satu Mare – 32%, Arad – 31%, Timișoara – 28% și Baia Mare – 26%.

În centrul țării, eclipsa va fi vizibilă într-o proporție mai redusă. La Cluj-Napoca, acoperirea va fi de aproximativ 20%, la Deva – 18%, iar la Alba Iulia – 15%.

Fenomenul va fi mai puțin vizibil în sud și est

Pe măsură ce ne deplasăm spre sudul și estul țării, procentul de acoperire scade considerabil. Harta indică aproximativ 11% la Târgu Jiu, 5% la Râmnicu Vâlcea, 5% la Craiova și doar 2% la Pitești.

În zona Moldovei, acoperirea va fi de aproximativ 9% la Suceava, 16% la Bistrița, 12% la Târgu Mureș, 5% la Miercurea Ciuc și doar 2% la Bacău. La Brașov, Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 3%.

Eclipsa nu va fi vizibilă din București

Bucureștiul se află în afara zonei de vizibilitate a eclipsei, astfel că fenomenul nu va putea fi urmărit din Capitală, inclusiv de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

În zonele din România în care eclipsa va fi vizibilă, aceasta se va produce seara, începând în jurul orei 20:20. Ora exactă poate varia în funcție de localitate.

Unde merită să urmărești eclipsa

Pentru cei care vor să vadă cât mai bine fenomenul, vestul și nord-vestul României sunt cele mai favorabile regiuni. Oradea, Satu Mare, Arad, Timișoara și Baia Mare se numără printre orașele cu cele mai mari procente de acoperire indicate pe hartă.

Vizibilitatea efectivă va depinde însă și de condițiile meteorologice din seara de 12 august. Pentru observarea Soarelui trebuie folosite filtre solare special concepute pentru eclipse, deoarece privirea directă către Soare poate provoca leziuni oculare grave.

Prima eclipsă de Soare vizibilă din Europa, după 27 de ani, va avea loc pe 12 august 2026, un eveniment astronomic mult așteptat de pasionații de știință și natură. Potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA), fenomenul va fi vizibil pe o rază restrânsă ce traversează Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei, nord-estul Portugaliei și Insulele Baleare, oferind ocazia unică de a observa „corona” Soarelui, vizibilă doar în timpul totalității.