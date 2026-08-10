Mașina, înmatriculată în Republica Moldova, era condusă de un bărbat de 44 de ani cu dublă cetățenie română și moldovenească.

Conform Poliției de Frontieră, autoturismul figura în bazele de date internaționale ca fiind căutat pentru confiscare, pe baza unei semnalări introduse de autoritățile belgiene.

„Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare”, se arată într-un comunicat al instituției.

Conducătorul auto a declarat că a cumpărat vehiculul anul trecut, în august 2025, din Republica Moldova, pentru suma de 59.000 de euro.

Acesta susține că nu știa că mașina era furată sau implicată în vreun litigiu. Autoturismul, estimat la o valoare de 300.000 de lei, a fost reținut pentru continuarea investigațiilor.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, urmând să stabilească circumstanțele exacte ale cazului.

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