Zonele critice unde au fost alocate 5,1 milioane de lei pentru lucrări de dragaj

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), alocarea a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea. Proiectul va asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă.

„Pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche”, arată Guvernul, într-un comunicat emis luni.

Suma de 5,1 milioane de lei, aprobată din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, va fi folosită exclusiv pentru lucrări de dragaj (adâncirea albiei fluviului) în două zone critice. Acestea sunt:

„Punctul critic Cochirleni (km fluvial 309–304): 2,55 milioane lei pentru extragerea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material. Punctul critic Caragheorghe-Turcescu (km fluvial 345-342): 2,55 milioane lei pentru dragarea a încă 50.000 de metri cubi”, potrivit sursei citate.

Peste 12 milioane de lei alocați pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala – Dunărea Veche

Alocarea de luni reprezintă o completare a finanțării de 7 milioane de lei aprobată în ședința din 31 iulie 2026 pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

„Banii aprobați astăzi vin în completarea acestui efort, asigurând continuitatea intervențiilor pe fluviu până la încetarea stării de alertă”, precizează Guvernul României.

Fondurile proaspăt alocate vor asigura continuarea în siguranță a lucrărilor temporare de urgență pe Dunăre, reducând astfel riscul de oprire a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă pe fondul secetei hidrologice severe.

Intervenția se va desfășura etapizat și sub strictă monitorizare de mediu, având ca scop principal menținerea stabilității sistemului energetic național și respectarea tuturor normelor de securitate nucleară.