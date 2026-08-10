Noua lege a salarizării, val de nemulțumiri în sindicate

Șeful statului dorește ca noul act normativ să fie dezbătut și votat rapid, în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Scopul întâlnirii de marți este de a evalua șansele reale de adoptare a legii, având în vedere valul de nemulțumiri apărut în rândul sindicatelor din Educație și Sănătate, dar și rezervele exprimate de anumite formațiuni politice.

Pe lângă presiunea legată de salarizarea bugetarilor, România se confruntă cu un blocaj instituțional major. Săptămâna viitoare, președintele va relua consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a forma un nou Executiv cu puteri depline, după o criză politică prelungită de aproape patru luni în care țara a fost condusă de un guvern interimar.

Dragoș Pîslaru avertizează: „Este ultima șansă”

Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, a subliniat public miza uriașă a acestui proiect legislativ. Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, el a explicat că adoptarea legii reprezintă un pas esențial pentru deblocarea a 770 de milioane de euro destinați investițiilor, termenul-limită asumat în fața Comisiei Europene fiind 31 august 2026.

Oficialul a dat asigurări că niciun venit nu va scădea. Potrivit ministrului, modificările recente aduse proiectului prevăd ca două treimi dintre angajații din sectorul public să beneficieze de majorări salariale. De asemenea, a explicat că sporurile nu au fost anulate, ci au fost integrate în salariul de bază, ceea ce asigură o creștere reală și transparentă a veniturilor per ansamblu.

Dragoș Pîslaru a cerut responsabilitate din partea liderilor politici și a sindicatelor, susținând că actuala variantă a proiectului este mult îmbunătățită și corectează inechitățile din sistem. El a precizat că bugetul legii beneficiază de o alocare majorată la aproximativ 12 miliarde de lei pentru a acoperi revendicările justificate.

Tensiuni politice și nemulțumiri sindicale pe ultima sută de metri

Adoptarea noii legi a salarizării unitare se lovește însă de obstacole semnificative. Personalul din Sănătate și Educație a protestat deja, considerând că drepturile obținute anterior sunt puse în pericol și că noua formulă de calcul îi dezavantajează. În ciuda faptului că ministrul muncii susține că anvelopa salarială pentru Sănătate a crescut considerabil, sindicatele amenință în continuare cu acțiuni dure de protest.

Pe scena politică, proiectul generează divergențe profunde. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a ridicat problema sursei de finanțare pentru cele patru miliarde de lei adăugate suplimentar la bugetul alocat inițial legii, cerând Guvernului să explice de unde va lua acești bani. În același timp, reprezentanții PSD au solicitat clarificări oficiale de la Comisia Europeană, condiționând votul din Parlament de respectarea strictă a intereselor angajaților din sistemul sanitar și din învățământ.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, s-a arătat mai degrabă optimist, precizând recent că legea ar putea trece de Parlament în cel mult două săptămâni, cu condiția să existe voință politică. Totuși, negocierile rămân extrem de tensionate, iar rezultatul întâlnirii de la Palatul Cotroceni va fi decisiv pentru parcursul financiar și stabilitatea internă a României în următoarea perioadă.

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