Ediția din acest an a adus în același loc figuri extrem de cunoscute din showbizul românesc, însă atenția tuturor s-a îndreptat către Cabral și Andreea Ibacka. Cei doi au fost prezenți la prima petrecere după separarea lor oficială.

Cabral Ibacka, DJ la White Party

Atmosfera de la White Party a fost una întreținută de nume mari din televiziune și industria muzicală. Rolul de maestru de ceremonii i-a revenit lui Pavel Bartoș, care a prezentat evenimentul cu umorul său caracteristic, în timp ce la pupitrul de DJ s-a aflat chiar Cabral, responsabil cu menținerea energiei pe ringul de dans. Spectacolul a fost completat de un recital incendiar susținut de Loredana Groza.

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Printre cei care s-au bucurat de muzică și de cadrul festiv s-a numărat și Andreea Ibacka, aflată în public alături de prieteni și colegi din breaslă. Printre invitații de marcă ai evenimentului s-au aflat Mihai Petre și soția sa, Elwira, dar și gazda evenimentului, Andreea Esca, toți respectând cu strictețe codul vestimentar impus.

Evenimentul s-a bucurat de un succes răsunător în rândul celor prezenți, iar imaginile surprinse la fața locului au fost ulterior distribuite pe rețelele de socializare ale revistei.

Andreea Ibacka, prezentă la petrecerea la care fostul soț a pus muzică

„În fiecare an, Untold scrie istorie, iar noi ne bucurăm să fim parte din această poveste. WHITE PARTY înseamnă oameni frumoși, momente memorabile, ținute cool, muzică bună și desigur, energia unică de festival”, s-a arătat într-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al Alist Magazine.

Deși au ales căi separate în viața personală, Cabral și Andreea Ibacka au demonstrat maturitate și profesionalism, participând la același eveniment monden din cadrul festivalului de la Cluj și arătând că pot împărți fără probleme același spațiu festiv, în mijlocul prietenilor comuni din televiziune.

Andreea Ibacka și Cabral au divorțat după 15 ani de căsnicie

În luna mai, Cabral și Andreea Ibacka au anunțat printr-un mesaj comun pe rețelele de socialiare că mariajul lor a ajuns la final. Cei doi continuă să facă o echipă în ceea ce privește creșterea celor doi copii, Tiago și Namiko.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. (…) Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. (…) Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei”, precizau ei.


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