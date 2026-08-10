Care este prețul cremei de soare

Cu un preț de doar 2,95 franci elvețieni (16,54 lei) pentru 250 ml, această cremă depășește branduri de renume la un cost mult mai mic, scrie Beobachter.

La polul opus, o cremă cu protecție solară de aceeași dimensiune de la Nivea costă 14,50 CHF (81,34 lei) la Migros și Coop – o diferență de preț de 392%. Totuși, atât Migros, cât și Coop oferă alternative economice, precum M-Classic Sun Milk (Migros) și Prix Garantie Sonnenmilch (Coop), la același preț ca și crema Lidl.

Pe lângă aceste linii ieftine, ambele lanțuri au și game premium. Produsele Sun-Look de la Migros și Sun & Me de la Coop sunt de până la 260% mai scumpe decât propriile lor linii economice. Coop justifică prețurile mai mari prin faptul că Sun & Me sunt fabricate și ambalate în Elveția, iar unele produse, precum Sun & Me Body Sun Milk SPF 50+, au formule mai complexe și un factor de protecție mai ridicat.

Prețul nu garantează calitatea

Stiftung Warentest subliniază că prețul nu este un indicator al calității.

„Prețurile nu spun nimic despre calitate”, afirmă organizația. Spre exemplu, Nivea Sonnenspray Citracell-Protect a primit doar calificativul „gut” adică „bun”, în timp ce spray-urile Lacura (Aldi), Lavozon (Müller) și Sundance (DM, disponibil la Manor în Elveția) au fost cotate „Sehr gut” adică „foarte bun”, deși sunt considerabil mai ieftine.

La categoria spray-urilor solare, diferențele de preț sunt, de asemenea, semnificative. Spray-ul Nivea costă 8,98 CHF/100 ml (50,37 lei) la Migros și Coop, în timp ce produsele proprii ale acestor lanțuri se vând cu 3 CHF/100 ml (16,83 lei), iar spray-ul Aldi costă doar 2,50 CHF/100 ml (14,02 lei).

Creme solare pentru copii: ieftin și bun

În iunie 2026, Stiftung Warentest a testat cremele solare pentru copii. Rezultatele confirmă că produsele mai scumpe nu sunt neapărat mai bune. Hipp Babysanft Kinder-Sonnenspray Ultra Sensitiv, vândut la Coop pentru 13,30 CHF/100 ml (74,61 lei) a primit calificativul „befriedigend”, adică „satisfăcător”.

În schimb, Cien Sun Sonnenspray Kids de la Lidl, de 2 CHF/100 ml, adică 11,22 lei, a obținut calificativul „bun”, fiind de șase ori mai ieftin. Migros explică diferențele de preț prin caracteristicile speciale ale produselor Sun Look, cum ar fi formulele pentru protecția celulară împotriva daunelor cauzate de soare. Crema Ultra Sensitive Kids Sun Milk a fost, de asemenea, testată de medicii pediatri, scrie publicația elvețiană.

Pentru a beneficia de protecția indicată pe ambalaj, este esențial să aplicați suficientă cremă pe corp. Reaplicarea la fiecare două ore și după înot este foarte importantă.



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