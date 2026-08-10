Poveștile de pe nisip: Între curiozitate, prevenție și semnale de alarmă

În perioada 10-15 august 2026, plajele din sudul litoralului românesc devin gazda celei de-a VI-a ediții a celei mai mari campanii de prevenție medicală din zona costieră. Sub coordonarea UMF „Carol Davila” din București și în parteneriat cu societățile de specialitate, 46 de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi specialiști, primari și rezidenți oferă consultații gratuite pe plajele din Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.



Cea de-a șasea ediție a celei mai ample campanii de prevenție medicală din regiunea costieră se desfășoară în perioada 10-15 august 2026 pe plajele din sudul litoralului românesc. Sub coordonarea UMF „Carol Davila” din București și în parteneriat cu societățile de specialitate, inițiativa aduce o echipă formată din 46 de medici — specialiști, primari și rezidenți în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie. Aceștia vor oferi consultații complet gratuite pentru turiștii aflați pe plajele din Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

Medici în Campania Asumă-ți să fii sănătos la a sasea ediție pe litoral

Poveștile de pe nisip: Între curiozitate, prevenție și semnale de alarmă

Pentru mulți turiști, vederea cadrelor medicale pe plajă stârnește inițial o simplă curiozitate. Însă, odată intrați la consultații, mulți descoperă că soarele și relaxarea pot masca uneori afecțiuni nebănuite.

Gabriel abia pusese piciorul pe nisip împreună cu familia sa. A venit din Sibiu pentru un sejur la mare alături de soție și cei doi copii ai lor, în vârstă de 10 și 15 ani.

„Am venit din plăcere și din curiozitate, să vedem cine poate oferi această activitate. E prima dată când vedem așa ceva”, a povestit bărbatul, care a venit la consultație chiar din prima zi de plajă.

Băiatul cel mic, de 10 ani, a fost urcat pe cântar și măsurat. Recomandarea pediatrului a fost simplă, iar juniorul a memorat-o: „Sunt cam slăbuț, mi-a zis domnișoara doctor că mai trebuie să mănânc un pic”. Planul micuțului pentru vacanță rămâne însă neschimbat: joaca în nisip și distracția. Tatăl consideră inițiativa excelentă și a plănuit să își testeze și el plămânii prin spirometrie. Deși are 46 de ani și își face analize medicale periodic, dar o evaluare suplimentară pe plajă este binevenită, mai ales că este gratuită.

Turista din Bihor depistată cu tensiune arterială mare, sub soarele arzător

Pentru o turistă de 62 de ani din Bihor, ajunsă pe litoral pentru o săptămână de concediu, vizita la cortul medical a fost un sprijin neașteptat. Căldura și prima expunere la soare i-au provocat un puseu de hipertensiune arterială.

„Aici pe plajă mi-au găsit tensiunea 180 cu 85, cam mult! La a doua măsurătoare a mai scăzut, la 157, dar sigur o să mai vin și mâine dimineață să o verific. Probabil că am avut un puseu de tensiune și nu e în regulă, mai ales după o anumită vârstă”, mărturisește femeia.

Recunoaște că nu a mai fost la un cardiolog de câțiva ani. Pe lângă testarea tensiunii arteriale și a glicemiei, femeia a cerut și o verificare dermatologică pentru câteva alunițe apărute recent pe gât. Impresionată de amabilitatea medicilor voluntari, s-a hotărât să își aducă și soțul la control a doua zi.

Româncă venită din Germania la mare: O nouă spirometrie după 10 ani

Mihaela Luce are 51 de ani, este din Arad, dar locuiește de câțiva ani în Germania, la Mannheim. A venit pe litoralul românesc cu familia pentru aerosolii marini. Trecând pe lângă cortul de pneumologie, a decis să își testeze capacitatea pulmonară.

„N-am mai făcut o spirometrie de vreo 10 ani. Acum a ieșit bine, e în regulă. Vreau să merg și la endocrinologie, să văd dacă am diabet, pentru că mănânc foarte mult dulce și simt mereu nevoia de ceva dulce”, spune Mihaela.

Obișnuită cu sistemul din Germania, unde controalele anuale preventive sunt obligatorii, femeia apreciază prezența medicilor direct pe plajă, considerând că această metodă îi ajută pe oameni să fie mai grijulii cu propria sănătate.

Screening în 4 specialități medicale: De ce teste gratuite pot beneficia turiștii

Echipele medicale sunt prezente în corturi special amenajate pe plajele litoralului românesc, zilnic, în intervalele orare 09:00 – 12:00 și 15:00 – 18:00 (cu excepția zilei de 15 august, când programul este doar dimineața).

Unde se află corturile medicale:

Olimp: zona Plaja Charme Beach

zona Plaja Charme Beach Neptun: zona Plaja lângă punctul Salvamar

zona Plaja lângă punctul Salvamar Jupiter: zona Plaja hotel / restaurant Hercules

zona Plaja hotel / restaurant Hercules Saturn: zona Plaja Reef

zona Plaja Reef Mangalia: zona Plaja lângă punctul Salvamar

1. Dermatologie: Lupta împotriva cancerului de piele

Medicii dermatologi realizează dermoscopii gratuite pentru identificarea timpurie a leziunilor suspecte și prevenirea melanomului.

„Cancerul de piele este cea mai frecventă formă de cancer din lume. În edițiile anterioare, din peste 2.000 de consultații, s-a depistat o suspiciune de cancer de piele la fiecare 100 de turiști examinați, plus numeroase leziuni precanceroase. O singură arsură solară gravă în copilărie crește semnificativ riscul de cancer cutanat la vârsta adultă”, a explicat conf. univ. dr. Alin Codruț Nicolescu, Președintele Societății Române de Dermatologie.

2. Endocrinologie: Profil metabolic și risc de osteoporoză

Echipa de endocrinologie evaluează riscul cardio-metabolic (măsurarea tensiunii, glicemiei, taliei și, în premieră anul acesta, a colesterolului total și trigliceridelor) și calculează riscul de fractură osteoporotică prin chestionarul FRAX.

„Peste 70% din populația adultă a României suferă de suprapondere sau obezitate. Prevenția nu înseamnă doar dietă, ci schimbarea stilului de viață: gestionarea stresului, somn restaurator și combaterea dezinformării din sănătate. Trebuie să reconstruim încrederea între pacient și medic”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, prorector al UMF „Carol Davila” și președintele Colegiului Medicilor din România.

3. Pediatrie: Alimentația copiilor și rata de vaccinare

Medicii pediatri evaluează starea nutrițională a copiilor, oferind sfaturi părinților. Studii realizate de UMFCD în edițiile trecute pe un lot de peste 1.200 de copii au arătat că 25,1% dintre aceștia sufereau de exces de greutate.

„Trăim momente dificile, într-o țară în care natalitatea este prăbușită și mortalitatea infantilă rămâne ridicată. Prin chestionare evaluăm stilul de viață al copiilor, alimentația, dar și rata de vaccinare, care a scăzut dramatic sub 50% la nivel național, explicând epidemiile recente de rujeolă. Este mult mai ieftin și mai sănătos să prevenim decât să tratăm”, a subliniat prof. univ. dr. Doina Anca Pleșca, Președintele Societății Române de Pediatrie.

4. Pneumologie: 1 din 6 adulți testează o boală pulmonară fără să știe

Specialiștii pneumologi efectuează spirometrii gratuite și identifică riscul de apnee în somn. Datele adunate la ediția din 2025 arată o realitate îngrijorătoare: 15,6% dintre adulții testați aveau obstrucție respiratorie fără a avea un diagnostic anterior (1 din 6 persoane).

„În populația testată la mare, 35,2% sunt fumători, o rată aproape dublă față de media europeană. De asemenea, 10,9% prezintă un risc crescut de apnee în somn, mai ales în rândul persoanelor cu exces ponderal. Spirometria trebuie să devină o investigație la fel de accesibilă ca electrocardiograma”, a punctat prof. univ. dr. Florin Mihălțan, Președintele Societății Române de Pneumologie.

Campania „Asumă-ți să fii sănătos!” în cifre: peste 22.000 de consultații gratuite

Efortul voluntar al medicilor și partenerilor instituționali (DSP Constanța și Ministerul Apărării Naționale, prin Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”, care a asigurat corturile) transformă faleza românească într-un punct strategic de sănătate publică.

Peste 22.000 de consultații gratuite realizate din 2021 până în prezent.

realizate din 2021 până în prezent. Peste 1.625 de ore de voluntariat dedicate de peste 170 de medici rezidenți, specialiști și primari.

dedicate de peste 170 de medici rezidenți, specialiști și primari. 5.218 consultații înregistrate doar la ediția din 2025.

„Prevenția nu înseamnă doar acces la evaluare pe plajă, ci depistare timpurie și orientarea corectă a pacientului către specialiști. Dacă se descoperă o problemă, medicii noștri îi îndrumă pe turiști către centrele medicale din județele de unde provin sau către clinicile universitare. Mulțumesc tuturor tinerilor rezidenți care își dedică vacanța voluntariatului”, a concluzionat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF „Carol Davila” din București.

Accesul la servicii medicale rămâne o problemă majoră pentru mii de români, în special pentru cei din comunitățile vulnerabile, unde lipsa resurselor financiare și distanța față de unitățile medicale pot îngreuna prevenția și tratamentul. Astfel de inițiative sunt binevenite, spun turiștii. În multe localități, accesul la specialiști sau investigații înseamnă luni de așteptare.

Medicii speră să bată recordul de consultații în campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, după ce anul trecut au acordat peste 5000 de consultații gratuite.











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