Cu un mesaj actual și personal, Cleopatra vorbește deschis despre imperfecțiuni, nesiguranțe și nevoia de a ne reconecta cu propria valoare, dincolo de aparențe.

Despre piesă, artista declară: „«Mă iubesc așa cum sunt» e o piesă manifest despre iubirea și încrederea de sine! Cred că mă reprezintă mult și pe mine, iar scopul meu este să le spun tuturor femeilor și fetelor că nimeni nu e perfect, că e ok să nu te simți mereu încrezătoare 100%, dar chiar și în acele zile să se uite cu drag la ele însele în oglindă, indiferent de situație.

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Cred că într-o lume în care totul este despre validarea celor din jur, social media, like-uri și filtre, trebuie să ne amintim că suntem frumoase în felul nostru și că anume «defectele» ne fac să fim speciale! Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest proiect frumos și doresc tuturor să se iubească așa cum sunt!”.

Prin această lansare, Cleopatra Stratan își consolidează direcția artistică matură și autentică, apropiindu-se și mai mult de publicul său prin mesaje reale, care reflectă presiunile generației actuale.

Cleopatra Stratan nu vrea să devină încă mamă

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar recent artista a vorbit deschis despre planurile lor. Tânăra artistă a mărturisit că își dorește un copil, însă, după discuții cu soțul ei, au decis să mai aștepte.

„Da. Ne dorim copii, dar mai așteptăm puțin. Fiind mai mare și bărbat, el sigur că își dorește poate un pic mai mult decât mine, se vede cred că mai des decât mă văd eu ca mamă. Am vorbit despre asta și el este conștient, știe și îmi respectă decizia de a mai aștepta. Suntem amândoi tineri, mai avem multe de făcut și dorim să mai facem lucruri ca să fim liniștiți în postura de părinți. Îmi plac copiii”, a spus Cleopatra Stratan la podcastul Ilincăi Vandici.

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