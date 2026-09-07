„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!

𝑪𝒂𝒓𝒆𝒖𝒍 𝒅𝒆 ș𝒄𝒐𝒂𝒍ă 𝒆 𝒐 𝒑𝒆𝒅𝒆𝒂𝒑𝒔ă 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓ă. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc.

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La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați. Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi.

Asculți ! Taci ! Aplauzi ! E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie”.

Dan Negru și soția lui, Codruța au împreună doi copii, pe Dara, în vârstă de 16 ani și pe Bogdan, în vârstă de 14 de ani.

Dan Negru, despre relația cu cei doi copii

Spre deosebire de alți părinți, care preferă să le impună copiilor lor anumite limite, Dan Negru spune că în cazul familiei lui, lucrurile au stat altfel. „Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația.

Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină. Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice. De asta, limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei.

Dara a făcut 16 ani. Bogdan și eu suntem tot în februarie. E luna noastră. Evident că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”, a spus Dan Negru, la începutul acestui an, pentru revista VIVA!

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