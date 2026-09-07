În această situație se află și Andra și Cătălin Măruță, vedete care au doi copii, pe Eva și pe David. Aceștia sunt clasa a VI-a, respectiv clasa a IX-a, astfel că emoțiile sunt și mai mari, deoarece au survenit unele schimbări: fiul celor două vedete a început liceul!

De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult despre taxele pe care celebritățile le plătesc pentru educația urmașilor, iar sumele se schimbă de la un an la altul. Dacă în trecut Andra și Cătălin Măruță plăteau între 11.500 de euro și 12.500 de euro ca taxă anuală pentru fiecare copil în parte, iată că în 2026 trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar.

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat. Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, spunea Andra Măruță în urmă cu mai mulți ani.

Andra Măruță zi de naștere. Artista a împlinit 40 de ani Foto: FacebookIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Potrivit informațiilor oferite de jurnaliștii de la Gândul, Eva și David Măruță studiază în mediul privat, la Cambridge School of Bucharest, iar taxele de școlarizare sunt diferite în acest an educațional.

Mai exact, taxele școlare variază acum între 12.900 de euro și 21.400 de euro, plus o taxă de înregistrare în valoare de 1.500 de euro, care trebuie plătită doar o dată, la înscriere. Sursa citată notează că școala nu este una românească în limba engleză, ci una care urmează curriculumul național al Angliei, îmbogățit în prezent prin statutul de IB World School.

Andra și Cătălin Măruță plătesc 18.500 de euro pe an pentru Eva în anul școlar 2026-2027, iar pentru David scot din buzunar 19.500 de euro pe an. Adică în total o sumă de 38.000 de euro anual, ceea ce înseamnă aproximativ 3.167 de euro lunar!

Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1

Recent, Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1 și prezintă din această toamnă emisiunea „Furnicuțele”, acolo unde a înlocuit-o pe Denise Rifai. Iar Libertatea a stat de vorbă cu vedeta despre această schimbare.

„Asta e a treia săptămână de când am început filmările. Am impresia că fac de foarte mult timp show-ul ăsta, mă simt foarte bine și cred că asta contează foarte tare: să poți să fii într-un format în care să nu simți vreo presiune sau să simți că nu e locul tău acolo! Mă simt senzațional, am impresia că sunt cu Blană și cu Scamă prieten de foarte mult timp. Radu Ciucă este cu mine în echipă de atât de mult timp… La fel și Oase, este un prieten extraordinar.

Sunt niște oameni, vorbesc atât despre cei care apar la televizor, cât și despre cei care sunt în spatele camerelor de filmat, o parte dintre ei sunt colegi cu care am lucrat, colegi cu care am fost în alte proiecte de televiziune. Știi cum e: avem o vârstă și ne cunoaștem destul de bine toți”, a spus Cătălin Măruță în exclusivitate pentru Libertatea.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Mamitoy43 07.09.2026, 10:43

Voi credeti ca scriind cat platesc nesimtiti astia pt copii, le face bine celor ce nu pot plati nici pt o scoala normala? Voi ai ridicati.

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