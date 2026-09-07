„Educația rămâne unul dintre cele mai stabile domenii de pe piața muncii din România, însă discuția despre salarii este mai complexă decât în multe alte sectoare. Veniturile diferă semnificativ în funcție de nivelul de învățământ, vechime, grad didactic și tipul instituției, iar diferențele dintre sistemul public și cel privat pot fi importante. În sistemul de stat, salariul este stabilit în principal în funcție de grilele de salarizare, vechime și responsabilitățile asumate”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing din cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Sporuri

Pentru mulți profesori, venitul este completat de indemnizația de dirigenție, gradația de merit sau alte drepturi prevăzute de legislație.

„Realitatea pieței arată însă că educația se confruntă în continuare cu probleme de recrutare, mai ales pentru anumite specializări și în anumite zone ale țării. Măsurile aplicate în anul școlar 2025-2026 au redus numărul normelor ocupate de personal fără pregătire corespunzătoare, dar nevoia de cadre didactice calificate rămâne o problemă importantă pentru sistem”, mai arată Dumitra.

Cum e în învățământul privat

„În învățământul privat, salariile funcționează după o logică diferită. Instituțiile pot oferi pachete mai competitive pentru profesorii cu experiență, pentru cei care predau discipline căutate sau care au competențe suplimentare, precum predarea în limbi străine”, susține aceasta.

„Există și oportunități în zona meditațiilor, cursurilor private și educației online, unde veniturile nu sunt limitate de o grilă salarială și pot crește odată cu reputația și numărul de cursanți. Chiar dacă veniturile în educație continuă să fie sub media altor domenii, cariera didactică atrage prin stabilitate, impact social și posibilitatea de a construi pe termen lung”, conchide Raluca Dumitra.

16.400 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.400 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 8.600 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza informațiilor oferite de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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