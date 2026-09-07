Primăria Sectorului 1 vrea să schimbe tarifele pentru parcările publice și piețe: angajații ar putea avea abonamente

Cum vrea Primăria Sectorului 1 să modifice tarifele pentru parcările publice

Primăria Sectorului 1 pregătește o serie de modificări privind costurile de utilizare a domeniului public. Un nou proiect de hotărâre, inițiat de primarul George Tuță, propune introducerea unor tarife actualizate pentru parcările publice, piețele agroalimentare și alte spații administrate de Consiliul Local.

Proiectul urmează să fie dezbătut și supus votului în ședința de Consiliu Local de miercuri, 9 septembrie. Printre cele mai importante noutăți se numără extinderea orarului pentru abonamentele de parcare destinate rezidenților, precum și introducerea unui abonament special adresat exclusiv personalului din administrația locală. Informațiile au fost publicate inițial de Buletin de București.

Angajații are putea beneficia de abonamente pentru parcare în Sectorul 1

Conform documentului citat de Buletin de București, proiectul creează o categorie nouă de abonament anual, destinată funcționarilor din aparatul de specialitate al primăriei, angajaților din instituțiile publice subordonate și celor din cadrul societăților la care sectorul 1 este acționar sau asociat.

Acest abonament de zi le va permite angajaților să parcheze pe locurile publice cu acces controlat în schimbul unei taxe de 500 de lei pe an.

Ce s-ar putea întâmpla cu termenul de valabilitate al abonamentelor pentru parcările cu acces controlat

În paralel, administrația dorește să modifice programul de valabilitate al abonamentelor de seară și noapte pentru parcările cu acces controlat. În prezent, acest tip de abonament este valabil de la ora 19.00 la ora 8.00, însă noua propunere devansează ora de începere la 17.00.

Reprezentanții primăriei explică în referatul de aprobare că modificarea vine ca urmare a analizării doleanțelor utilizatorilor, iar tariful lunar va rămâne neschimbat, respectiv 150 de lei pe lună.

Primăria Sectorului 1 vine cu modificări la tarifele pentru utilizarea spațiilor din piețe

Proiectul vizează și utilizarea spațiilor din piețele administrate de Primăria Sectorului 1. În cazul tarabelor, agenții economici vor plăti o taxă de 37 de lei pe zi, iar producătorii agricoli vor achita 24 de lei pe zi. Utilizarea unei tarabe suplimentare va costa 10 lei pe zi, iar pentru o vitrină frigorifică de lactate taxa este de 50 de lei pe zi.

Pentru depozitarea de marfă (saci, lăzi sau găleți de flori), tariful este de 2 lei pe zi pentru fiecare bucată, iar depozitarea dăraburilor de brânză sau butoaielor ajunge la 7 lei pe zi. În situația în care este necesară intervenția pentru aducerea tarabei la starea inițială de curățenie, comercianții vor fi taxați cu 150 de lei.

De asemenea, pentru standurile din piețele volante sau pentru rulote, tarifele sunt de 50 de lei, respectiv 500 de lei pe zi.

Primăria Sectorului 1 vrea să schimbe tarifele pentru parcările publice și piețe: angajații ar putea avea abonamente
Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Cât vor plăti șoferii și comercianții din piețe

Noul pachet tarifar stabilește reguli și costuri clare atât pentru parcările pe oră sau pe zi, cât și pentru ocuparea temporară a domeniului public în piețe:

Pentru parcările cu acces controlat, tariful propus este de 5 lei pe oră sau 3 lei pentru 30 de minute. Un abonament lunar pentru rezidenți în aceste spații va ajunge la 250 de lei pe lună, iar pierderea tichetului de acces va fi penalizată cu o taxă de 150 de lei.

În parcările publice obișnuite, șoferii vor plăti 1 leu pe oră sau 7 lei pentru o zi întreagă. Abonamentele lunare nenominale pentru persoane fizice vor costa 60 de lei, în timp ce persoanele juridice vor achita 300 de lei pe lună. Pentru cei care doresc un abonament nominal valabil în tot sectorul, taxa stabilită este de 200 de lei pe lună, iar abonamentul pentru riverani a fost fixat la 500 de lei pe an. Taxa pentru deplasarea în vederea eliberării unui blocator de roată va fi de 150 de lei.

O taxă anuală nouă de parcare a fost introdusă și pentru locurile din sectorul 4. Mai exact, este vorba despre o taxă anuală de 593 de lei plătiți anual pentru a parca pe orice loc public stradal din zona verde.

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