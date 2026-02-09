Aparițiile publice ale lui Dorian Popa atrag frecvent atenția comunității online, iar de această dată, un moment de familie a devenit subiect de dezbatere. Imaginea, menită să marcheze o aniversare importantă, a generat atât aprecieri, cât și critici, unele dintre ele extrem de directe.

Dorian Popa, criticat de fani

În fotografie, Dorian Popa apare alături de mama lui și de iubită într-un restaurant elegant, decorat cu plante verzi și lumină caldă. El se află în spatele lor, ținându-le într-un gest protector și apropiat. Mama lui poartă o ținută deschisă la culoare și zâmbește discret, în timp ce iubita este îmbrăcată într-o rochie din denim, cu un machiaj natural. Atmosfera este una intimă, de familie, sugerând o ocazie specială.

Alături de imagine, Dorian Popa a publicat un mesaj dedicat mamei sale. „LA MULȚI ANI Mamișor!! Te iubesc 💜”. Deși câțiva urmăritori au transmis urări și mesaje pozitive, alții s-au concentrat pe schimbările fizice ale artistului, în special pe intervențiile estetice. De curând, Dorian Popa și-a operat nasul, iar fanii îi recomandă acum și altă intervenție, dar la urechi.

Printre comentariile apărute se numără: „Nasul lui din naștere chiar dacă era mare era o particularitate. Și arăta mult mai bine decât tija montată acum. Oricum, de mulțumit nu poți mulțumi pe toată lumea. NU VĂ MAI OPERAȚI! Imperfecțiunea e adevărata frumusețe”, „Cu siguranță regretă dar acum nu mai ai ce să faci. Bine, poți să mai optezi pentru încă o operație”, „Hai că a ieșit bine👃. Să faci programare și pentru urechi te rog, cam ies din decor”, „Acum nasul lui Dorian este indirect proporțional cu urechile 😂😂😂”, „Trebuie să te mai operezi la urechi”.

Planurile lui Dorian Popa cu noua iubită

Recent, Dorian Popa a dat de înțeles că el și noua iubită își doresc să devină părinți, de aceea artistul ar fi renunțat la stilul de viață anterior și ar fi slăbit. „Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus.

Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a declarat Dorian Popa într-un podcast.

