Elena Vîșcu, fosta soție a artistului CRBL, a decis să își ofere un răgaz binemeritat departe de frigul din România, alegând ca destinație însoritul Dubai. După o perioadă marcată de schimbări semnificative în viața personală, ea pare să își fi regăsit echilibrul și bucuria, iar imaginile postate de ea pe rețelele de socializare confirmă acest lucru.

Vacanță în Dubai

Dubaiul, recunoscut pentru luxul și peisajele sale spectaculoase, s-a dovedit a fi locul ideal pentru relaxare și momente de liniște. Elena Vîșcu a fost surprinsă zâmbind și radiind de fericire, semn că această escapadă i-a oferit ocazia de a se reconecta cu sine.

Mulți dintre cei care o urmăresc în mediul online au remarcat schimbările pozitive din viața ei, spunând că pare mai fericită și mai încrezătoare ca niciodată. „Când o femeie înflorește după divorț. Înseamnă că locul ei nu era în acea căsnicie. Felicitări”, a comentat cineva despre vedetă, pe Facebook.

„Ti-a dăruit Dumnezeu calități mult peste medie! Să fii binecuvântată si ocrotită de invidii!”, a fost alt mesaj primit de Elena Vîșcu.

„Ești superbă. Viața îți surâde, meriți să fi fericită alături de frumoasă ta fetiță”, i-a zis alt fan.

Elena Vîșcu, liniștită și împăcată după divorțul de CRBL

După ce timp de aproape două decenii a format un cuplu solid alături de CRBL, Elena a traversat o perioadă de tranziție după separarea de artist. Într-un interviu acordat pentru Spynews, ea a declarat: „Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de «doliu», e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”.

Cu toate acestea, Elena a preferat să păstreze discreția cu privire la persoana care ar putea face parte din viața ei în prezent.

În schimb, Elena a vorbit deschis și despre importanța de a pune pe primul loc bunăstarea fiicei sale, Alessia, în contextul despărțirii de CRBL. Într-un podcast găzduit de Jorge, ea a subliniat: „Spun și o să spun în continuare. Sunt pentru fericire, să fie toată lumea, dar să fie toată lumea bine. Adică ne gândim în primul rând, pentru că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Te gândești… Eu orice fac mă gândesc: ok, Alessia, ok, cum? Adică primul lucru… te gândești la copil, și apoi acționezi, pentru că ai o responsabilitate”.

