Amendat pentru că a depășit cu 0,08 km/h viteza legală

Un șofer identificat cu inițialele D.S. a fost amendat pe un drum din regiunea italiană Liguria, după ce a depășit limita legală de viteză cu doar 0,08 km/h.

Potrivit procesului-verbal, fapta ar fi avut loc pe via Nazionale, una dintre arterele orașului Imperia.

Cazul, relatat chiar de șofer și prezentat de publicația Riviera 24, este considerat de acesta drept unul extrem de rar, putând reprezenta un record în materie de cele mai mici depășiri de viteză sancționate vreodată. Deși diferența față de limita legală este aproape imperceptibilă, șoferul a precizat că a achitat deja amenda, fără a formula contestație.

Șoferul le-a trimis polițiștilor o scrisoare

Într-o scrisoare adresată comandamentului Poliției Locale, D.S. spune că sancțiunea a fost calculată după aplicarea marjei de eroare, rezultând o depășire oficială de exact 0,08 km/h.

Șoferul explică în mesajul transmis autorităților că demersul său nu are caracter contestatar, ci este motivat exclusiv de curiozitate: „Vă contactez în legătură cu procesul-verbal primit recent, referitor la depășirea limitei de viteză, care, după aplicarea marjei de eroare, este de 0,08 km/h. Mă supun, desigur, infailibilității matematicii și legitimității depline a sancțiunii, pe care am achitat-o deja în termenii prevăzuți, fără nicio intenție de a o contesta”.

În continuarea scrisorii, șoferul a ridicat o întrebare legată de caracterul excepțional al sancțiunii.

„Am însă o simplă curiozitate, mă întreb dacă o încălcare de o asemenea amploare reprezintă un caz statistic rar sau, eventual, cea mai mică valoare sancționată vreodată în cadrul controalelor comunale. Episodul oferă, în opinia mea, un interesant prilej de reflecție asupra raportului dintre respectarea strictă a regulilor și bunul-simț în aplicarea acestora, inclusiv din perspectiva percepției cetățeanului”, a mai transmis șoferul amendat.

Cu câți km/h pot depăși șoferii români limita de viteză fără să fie amendați

Monitorizarea vitezei vehiculelor pe drumurile publice este realizată cu ajutorul anumitor tehnologii, cum ar fi radarele fixe și cele mobile, care sunt calibrate pentru a detecta orice depășire a limitei legale admise.

Poliția Rutieră utilizează sute de astfel de radare pentru a măsura viteza cu care se deplasează autovehiculele pe diverse drumuri de pe teritoriul țării. Este important de știut că aceste dispozitive sunt capabile să măsoare viteza unui autovehicul chiar și de la o distanță de 1.200 de metri.

În același timp, sunt și camere video, amplasate în anumite puncte strategice, care îi identifică pe șoferii care depășesc limita de viteză. Există însă numeroase situații în care șoferii depășesc cu câțiva kilometri limita de viteză. În general, aceste abateri minore nu sunt sancționate de lege, atât timp cât nu se încalcă și alte reguli de circulație. În trecut, se putea depăși viteza maximă admisă cu până la 10 km/h.

Acum însă, această limită a fost redusă la jumătate. Cu alte cuvinte, viteza maximă poate fi depășită cu cel mult 5 km/h. Spre exemplu, pe un drum unde limita de viteză este de 120 km/h, șoferii nu au voie să circule cu mai mult de 125 km/h.

Recent, în Elveția, un șofer a ajuns să plătească, în urma unui proces care a durat aproape trei ani, circa 2.800 de euro, după ce a fost surprins de radar circulând cu doar 1 km/h peste limita legală.