Trabant P50, în colecția Libertatea „Mașini de neuitat”

Primul model al colecției „Mașini de neuitat” a fost lansat pe 23 ianuarie 2026, atunci când pasionații au putut achiziționa modelul Daca 1100, la scara 1:60.

Specificații tehnice pentru Trabant P50

Cunoscut ca Trabant 500, P50 este primul model de serie Trabant fabricat de VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau în Germania de Est. În total, s-au produs 131.495 de unităţi.

Din cauza constrângerilor bugetare, Trabant P50 era echipat cu un motor în doi timpi, răcit cu aer, de 499 de centimetri cubi. Avea o putere de 20 CP, atingea o viteză maximă de 90 km/h și avea un consum de combustibil de 8 l/100 km. Deoarece motorul era în doi timpi, trebuia adăugat uleiul în rezervorul de combustibil într-un raport de 50:1 la fiecare realimentare. Cu toate acestea, benzinăriile din ţările comuniste (unde motoarele în doi timpi erau o realitate) vindeau un preparat de benzină și ulei și nu mai trebuia să calculezi proporţia la realimentare.

Totodată, Trabant P50 nu avea o pompă de combustibil, rezervorul se afla deasupra motorului, astfel încât benzina să ajungă la carburator sub efectul gravitaţiei.

Caroseria Trabant P50 era făcută din bumbac reciclat

Mașina avea o caroserie realizată din Duroplast, un material compozit din bumbac reciclat și rășină sintetică. Era un sedan cu o caroserie cu două portiere laterale și un hayon pentru portbagaj. Designul combina estetica vremii cu funcţionalitatea.

Trabant P50 avea patru geamuri laterale. Cele din faţă erau în formă de trapez cu unghiuri rotunjite, iar cele din spate erau în formă de sfert de cerc.

În funcţie de anul de fabricaţie, putea fi echipat cu o oglindă retrovizoare exterioară sau cu niciuna. Când exista, oglinda era montată pe partea dreaptă a botului.

Trabant, inspirat din satelitul sovietic Sputnik

Cuvântul german „trabant” este o derivaţie a cuvântului „drabant”, care înseamnă „satelit”. Nu este surprinzător faptul că numele acestei mașini a fost inspirat de satelitul sovietic Sputnik, lansat în 1957.

Trabant P50 era echipat ca dotare standard cu anvelope având următoarele specificaţii: 5.20/13. Aveau o lăţime de 5,20 inchi și erau montate pe roţi de 13 inchi.

Mașini de neuitat, cele mai emblematice modele de ieri și de azi.

Listă de așteptare de 10 ani pentru Trabant P50

Din cauza reglementărilor de stat și a penuriei de materiale de după cel de-Al Doilea Război Mondial, cetăţenii care doreau să achiziţioneze un Trabant P50 erau trecuţi pe o listă de așteptare și trebuiau să aștepte, în medie, de zece ani pentru a-l putea achiziţiona.

Modelul se comercializa cu puţine modificări exterioare preț de trei decenii și a devenit un simbol în timpul căderii Zidului Berlinului în 1989, când mulţi cetăţeni au trecut graniţa în Germania de Vest cu propriul Trabant.

