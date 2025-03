O idee originală produsă de Liviu Vârciu, filmul „Zăpadă, Ceai și Dragoste III … și Noroc” a beneficiat de o premieră de gală pe covorul roșu și o vizionare în exclusivitate pe marele ecran de la Cineplexx Băneasa Shopping City, în prezența a zeci de celebrități și prieteni de-ai echipei de actori.

Printre vedetele care au aplaudat comedia s-au numărat: Andra și Cătălin Măruță, Doinița Oancea, Andrei Ștefănescu și Kamara Ghedi, Nick de la N&D, Marc Stăm, Maria Constantin, Ionuț Grigore, Anda Gogan și mulți alții.

Alături de Liviu, din distribuția filmului mai fac parte Bogdan Farcaș, Levent Săli, Toma Dănilă, Alexandra Timofte, Diana Sar, Irina Noapteș, Dragoș Dumitru și Costel Cașcaval.

Cum a apărut Liviu Vârciu la film alături de Carmina

Printre cele mai importante persoane care l-au susținut pe Liviu Vârciu la premiera de gală a filmului său „Zăpadă, Ceai și Dragoste III … și Noroc” s-a numărat și Carmina, fiica lui din relația cu Ami Teiceanu. Tatăl și fiica nu au ratat ocazia și de a face o poză împreună la panou, foarte serioși și îmbrăcați în negru.

Carmina a bifat astfel o apariție rară, după ce a lipsit anul trecut de la nunta tatălui ei cu Anda Călin. La momentul respectiv, Influencerița în vârstă de 22 de ani a mărturisit că nu a reușit să ajungă la eveniment, cu toate că a primit invitație.

Carmina a dezvăluit că nu a putut să fie prezentă pentru că avea de onorat un proiect, motiv pentru care i-a fost imposibil să ajungă. „Sunt foarte prinsă cu foarte multe filmări și campanii pe care trebuie să le fac și trebuie să mă împart cu timpul. Acum fix filmez. Am ceva proiecte cu anumite branduri și acum la sfârșit de lună trebuie să fiu la Nostalgia, la un eveniment care e în parteneriat cu ei. Am foarte multe proiecte pe tema asta și trebuie să le termin. Știam de cununia civilă a tatălui meu. Eu nu am reușit să ajung, pentru că sunt full”, a declarat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, pentru ciao.ro.

Carmina a mai ținut să precizeze că va fi prezentă la petrecerea de nuntă. Fiica lui Liviu Vârciu, din relația cu Ami Teiceanu, își dorește să fie alături de tatăl ei și de Anda Călin, soția acestuia.

„A fost ceva restrâns. A înțeles că nu am cum să ajung. Mă duc la nuntă. La petrecere merg, vreau să fiu lângă el”, a mai spus tânăra, mai arată sursa menționată anterior. Artistul și partenera sa de viață au făcut nunta după o relație de 8 ani.

Despre filmul „Zăpadă, Ceai și Dragoste III … și Noroc”

Cea de-a treia parte continuă cu balamucul care pare că nu s-a terminat pentru Ceai, Dragoste și Noroc. În finalul trilogiei „Zăpadă, Ceai și Dragoste”, eroii noștri reușesc să facă rost de substanța de teleportare pentru a se întoarce acasă. Însă, ghinionul îi urmărește, căci o prințesă romană călătorește în timp pe urmele lor, cu intenții ascunse.

Prinși în mâinile Împăratului Nerva și ale Colecționarului, cei trei prieteni improbabili trebuie să dovedească că nu sunt atât de ușor de păcălit. „Zăpadă, Ceai și Dragoste III: … și Noroc” ajunge în cinematografele selectate, în avanpremieră, astăzi și în premieră națională de vineri, 14 martie.

